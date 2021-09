Verstappen: "Sarà più difficile rimontare che nel 2018"

Le Mercedes volano a Sochi e per il proseguimento del weekend le previsioni danno altissime probabilità di pioggia, specialmente per domani. In casa Red Bull quindi non hanno aspettato neanche di arrivare alla fine della prima giornata di prove per sciogliere il dubbio con cui era iniziato il weekend del Gran Premio di Russia per Max Verstappen.

La prima sessione di prove libere non era neanche terminata che i meccanici della squadra di Milton Keynes erano già al lavoro per smontare la power unit Honda del pilota olandese, sostituendola con la quarta unità completa della sua stagione.

Questo vuol dire che, a prescindere da quello che sarà il risultato delle qualifiche, il leader della classifica entrerà in penalità e dovrà prendere il via dal fondo dello schieramento, ricordando che comunque sarebbe già dovuto arretrare di tre posizioni per l'incidente di Monza con il rivale Lewis Hamilton. A fine giornata, Max ha spiegato che la decisione è stata presa tenendo conto di tutti i fattori che sono entrati in gioco in questa giornata.

"Non è stata solo una questione di risultati. Avevamo detto anche prima che avremmo tenuto conto di tutto, anche del meteo per domani, quindi abbiamo pensato che sarebbe stato meglio montare qui la power unit 4", ha detto Verstappen ai microfoni di Sky.

Verstappen è già stato chiamato a fare una rimonta dal fondo a Sochi nel 2018. Anche in quel caso, l'olandese aveva sostituito delle componenti della power unit, ed era riuscito a rimontare fino alla quinta posizione dal fondo dello schieramento, ma con una Red Bull che sicuramente non era competitiva tanto quanto quella odierna.

Tuttavia, complice anche l'innalzamento del livello delle prime inseguitrici delle squadre che lottano per il Mondiale, Max sembra convinto che domenica potrebbe essere più complicato rimontare. Anche perché già nella FP2 ha provato a seguire altre vetture, notando delle difficoltà in fase di sorpasso.

"Nel 2018 i distacchi con le vetture di centro gruppo erano un po' più grandi, quindi penso che sarà un po' più difficile sorpassare domenica. Ma dovevamo comunque prendere una penalità e se non l'avessimo presa qui, l'avremmo dovuta prendere da qualche altra parte. Quindi abbiamo deciso di farlo qui e cercheremo di fare del nostro meglio in gara".

Infine, quando gli è stato domandato se farà un assetto condizionato al dover rimontare, ha aggiunto: "Cercheremo solo di preparare la miglior macchina possibile per la gara. Naturalmente, avendo deciso di montare qui il motore nuovo, speriamo che possa essere d'aiuto. Per domani, aspettiamo prima di vedere come sarà il meteo".

