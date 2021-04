Verstappen: "Renderemo la vita difficile a Hamilton"

Delusione palpabile nascosta dietro parole di sfida. Le dichiarazioni a caldo di Max Verstappen dopo le qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna potrebbero essere così brevemente riassunte.

Dopo aver fatto il bello ed il cattivo tempo nella terza sessione di Prove Libere della mattinata, l'olandese si è rivelato autore di un piccolo ma fondamentale errore in percorrenza della chicane del Tamburello e, più precisamente, in uscita di Curva 3, dove è finito con le ruote di sinistra sull'erba perdendo centesimi preziosi ai fini della classifica finale.

"Non sono stato bravo nel Q3, ho fatto un giro pasticciato uscendo in curva 3. Non si può essere sempre perfetti, vedremo dove ho sbagliato e cosa è andato storto, ma la terza è sempre una buona posizione di partenza", dichiara Verstappen una volta raggiunto il parco chiuso.

Max è alle spalle anche del compagno di team Sergio Perez, alla sua seconda gara in Red Bull, e del poleman Lewis Hamilton. Proprio aver davanti a sé il messicano - che tra l'altro parità con gomme Soft a differenza delle Medium di Verstappen - fa sorridere l'olandese, il quale auspica una strategia d'attacco sin da subito.

"Sarà interessante, abbiamo due vetture su gomme diverse e vedremo come andranno le cose. Renderemo la vita difficile a Leiws, poco ma sicuro", conclude Verstappen.