Verstappen: "Red Bull con problemi di bilanciamento"

Il venerdì di Prove Libere del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1 lasciano un po' di amaro in bocca e parecchie perplessità a Max Verstappen.

All'Hungaroring la Red Bull è apparsa molto più in difficoltà di quello che si era visto nei primi due round in Austria e l'olandese non ha nascosto il disappunto dopo le sessioni odierne, andate in scena sia sull'asciutto che sotto la pioggia del pomeriggio.

"Diciamo che non è andata benissimo, nel complesso il bilanciamento non era ottimale, ci è mancato quello e dobbiamo rivedere un po' tutto, ha dichiarato Verstappen una volta sceso dalla sua scorbutica RB16.

"Abbiamo tante cose da esaminare, è un peccato che abbia piovuto nel pomeriggio per la seconda sessione perché comunque il lavoro da fare era parecchio e quindi il meteo ha influito sul programma".

Il discorso meteo, appunto, tiene tutti sul 'chi va là' perché le nuvole sulla pista che sorge nel comune di Mogyoród restano dense e minacciose anche per il prosieguo del fine settimana, cosa che Max tiene in considerazione sperando di trovare il modo di andare a giocarsela coi rivali.

"Le condizioni meteo erano uguali per tutti, noi non possiamo definirci contenti, ma abbiamo una serata per capire ogni cosa e magari fare qualche cambiamento in vista di domani pur di migliorare".

Le previsioni pare che diano i prossimi giorni come quello di oggi, per cui vedremo come approciare le prossime sessioni".