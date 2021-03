Verstappen: "Avrei preferito la penalità di tempo"

Battaglia doveva essere e battaglia c'è stata. Max Verstappen e Lewis Hamilton non si sono certo tirati indietro in questo primo Gran Premio del mondiale 2021 di Formula 1. La notte del Bahrain ci ha regalato una gara vissuta con il fiato sospeso per il duello tra i due, con il pilota inglese ad avere la meglio dell'alfiere Red Bull, che si deve accontentare del secondo posto sul gradino del podio.

Nelle ultime fasi del GP, Verstappen - in seconda posizione - era in netta e decisa rimonta su Hamilton grazie ad un passo più incisivo e su gomma più fresca rispetto alle Pirelli della Mercedes numero 44. Nel corso del cinquantaduesimo giro, Max attacca Lewis all'ingresso di Curva 4: Hamilton si difende con intelligenza, costringendo la Red Bull all'esterno. Verstappen si allarga troppo e supera i limiti della pista completando il sorpasso.

Via radio, dal muretto box fanno prontamente sapere a Max di dover cedere la posizione al campione del mondo in carica, onde evitare penalità da parte dei commissari. Una volta tornato in seconda posizione, il giovane talento della scuderia di Milton Keynes non ha più rappresentato un problema per Hamilton, che ha colto la quinta vittoria in carriera sulla pista di Sakhir.

E proprio via radio l'olandese si è aperto con il team in maniera rabbiosa: "Perché non mi avete lasciato continuare? Avrei potuto conquistare i cinque secondi necessari per stare davanti a Lewis e vincere nonostante la penalità".

Una volta raggiunto il parco chiuso, Max è sembrato relativamente più calmo e diplomatico: "Ovviamente è un peccato, ma bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno: quest'anno stiamo davvero lottando con loro ed è bellissimo iniziare così".

Nelle prime fasi della corsa, quando conduceva il gruppo indisturbato, Max ha ravvisato un problema all'acceleratore della sua RB16B, fattore che potrebbe averne condizionato il rendimento.

"Non so cosa sia successo, non penso che la situazione si sia risolta durante la gara. Dovremo analizzare a fondo. In definitiva, abbiamo completato la corsa e abbiamo portato a casa dei bei punti", conclude l'olandese.