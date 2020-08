Verstappen: "Provare il format di 2 giorni a Imola è stupido!"

Nel corso di questa settimana la Formula 1 ha fatto sapere che al Gran Premio dell'Emilia Romagna che si terrà all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola sarà sperimentato il format a 2 giornate.

Questo significa che i piloti scenderanno in pista solo sabato e domenica, prendendo parte a un solo turno di prove libere contro i tre che saranno effettuati per il resto della stagione e che sono attualmente la regolarità nel Circus iridato.

Non potevano mancare le prime reazioni dei piloti. Quella che ha fatto più scalpore è stata firmata da Max Verstappen. Il pilota della Red Bull è giovane, ma mai banale.

L'olandese ha considerato la scelta fatta "stupida". Non tanto per l'idea in sé, quanto per aver scelto Imola - una pista che quasi tutti non conoscono - per sperimentare il format del fine settimana a 2 giornate.

"Se avessimo scelto di fare un turno di libere su una pista che conosciamo e su cui abbiamo guidato con queste monoposto, non ci sarebbero stati problemi. Alla fine si tratta della stessa situazione per tutti, non è un problema, ma io penso sia un errore", ha dichiarato questo pomeriggio il talento della Red Bull.

"Darci due sessioni per verificare che tutto andasse bene, che non ci fossero problemi, sarebbe stata la soluzione migliore. Il format che prevede 2 soli giorni in cui si gira non mi interessa particolarmente, può andare bene, ma con 2 sessioni di libere. Sarebbe stato meglio fare 2 sessioni da 1 ora e non una sessione da un'ora e mezza. Io credo che sia un po' stupido".

Verstappen ha poi concluso l'argomento sottolineando quanto sia felice di andare a correre a Imola, una pista che considera eccellente e molto bella. Le critiche, infatti, non sono mai state legate alla scelta della pista, ma alla volontà di provare il nuovo format su una pista sconosciuta.

"Sono davvero molto contento di andare a correre a Imola. Credo solo sia una cosa sbagliata fare un solo turno di prove libere su una pista che non conosciamo. La pista, invece, è davvero bella".