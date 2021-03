F1: Verstappen porterà al debutto la Red Bull nei test in Bahrain

Sarà Max Verstappen a portare al debutto la Red Bull RB16B in occasione dei test pre-stagionali che si terranno questo fine settimana sul tracciato del Bahrain.

Il pilota olandese avrà la possibilità di sedersi all’interno dell’abitacolo della monoposto 2021 nella giornata di venerdì per poi lasciare spazio al sabato al suo nuovo compagno di team, Sergio Perez.

Il messicano, chiuso il lungo capitolo Force India / Racing Point con l’inattesa vittoria di Sakhir, sarà invece protagonista della giornata del sabato e potrà finalmente prendere confidenza con i meccanismi di lavoro del suo nuovo team e con una vettura che, nelle intenzioni di Helmut Marko, dovrà rivelarsi una spina nel fianco per la Mercedes.

L’ultimo dei tre giorni di test previsti, quello di domenica, vedrà invece entrambi i piloti presenti in pista.

Perez sarà presente al mattino, mentre Max Verstappen chiuderà la giornata al pomeriggio per fornire al team le ultime indicazioni prima del via della stagione che avverrà sempre in Bahrain nel weekend del 26-28 marzo.

Di seguito ecco la entry list provvisoria dei piloti presenti in pista nei test del Bahrain:

venerdì 12 sabato 13 domenica 14 Mercedes Red Bull Max Verstappen Sergio Perez Perez/Verstappen Aston Martin Alpine Ferrari McLaren AlphaTauri Alfa Romeo Williams Roy Nissany Nicholas Latifi George Russell Haas F1 Schumacher/Mazepin Mazepin/Schumacher Schumacher/Mazepin