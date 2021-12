Verstappen: "Pole fantastica dopo un weekend di alti e bassi"

Decima Pole Position stagionale per Max Verstappen, che nelle Qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi sforna una prestazione maiuscola.

Aiutato anche dalla strategia Red Bull, che nel primo giro della Q3 gli ha messo davanti il compagno di squadra Sergio Perez per offrirgli la scia nei rettifili del settore centrale, l'olandese le suona a tutti con il suo 1'22" .

Sul tracciato di Yas Marina domani avrà la possibilità di conquistare il suo primo titolo Mondiale, avendo alle spalle il rivale Lewis Hamilton.

"Ero molto tranquillo ad inizio sessione, sapevo che avrei dovuto fare il massimo sfruttando il fatto che la squadra cerca sempre di darmi la macchina migliore, come è stato per tutto l'anno", ha detto il portacolori di Milton Keynes.

"E' veramente fantastico, siamo riusciti a migliorare la vettura per la Qualifica. Abbiamo avuto alti e bassi per tutto il weekend, per cui sono molto contento, dato che era il risultato che volevamo.

"Penso sia un risultato speciale, non è mai semplice ottenerlo e lo considero tale perché è l'ultima gara. Ma occhio al GP di domani, che sarà il momento più importanti, i nostri avversari sono molto forti".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

E a proposito dell'evento conclusivo della stagione 2021: al via Verstappen avrà una RB16B dotata di gomme Pirelli morbide, cosa che gli potrà consentire, se manterrà il primato, di scappare nei primi giri su una pista dove l'aggressività conterà parecchio, considerando che non ci sono molte occasioni per superare.

"Mi sentivo bene sia con le morbide che con le medie, ma alla sera fa più fresco e quindi le soft probabilmente godono di più. Detto ciò, sarà importante partire molto bene per poi applicare la nostra strategia. Cerchiamo di fare del nostro meglio, poi vedremo come andrà".