Verstappen: "Non mi stupisce vedere le Mercedes al top"

La maledizione italiana di Max Verstappen sembra aver colpito daccapo l’olandese. Se lo scorso anno il pilota della Red Bull era stato costretto al ritiro in tutti e tre gli appuntamenti disputati nel nostro Paese, oggi, in occasione delle FP2, Max ha dovuto alzare bandiera bianca pochi minuti dopo l’inizio del turno a causa di un problema di affidabilità.

In casa Red Bull è subito suonato il campanello d’allarme. In mattinata la AlphaTauri si era vista costretta a sostituire il pacco batterie e la centralina, come era già successo a Sergio Perez e Pierre Gasly in Bahrain, ed oggi pomeriggio è andata K.O. la trasmissione sulla monoposto numero 33.

La RB16B sembra essere competitiva, ma questa improvvisa fragilità potrebbe far venir meno le speranze di Verstappen di lottare ad armi pari contro Lewis Hamilton e la Mercedes.

Verstappen, però, non è apparso particolarmente turbato dall’inconveniente e quando è giunto davanti ai microfoni della stampa ha spiegato cosa sia accaduto nel pomeriggio di Imola.

“Fino ad ora non posso dire che sia stato un weekend molto fortunato per me. Ho avuto un problema alla trasmissione ed ho dovuto fermare la vettura”.

Il team di Milton Keynes aveva già vissuto una mattinata particolarmente tormentata con Sergio Perez, vittima di una incomprensione con Esteban Ocon che ha portato ad un contatto tra le due monoposto in curva 5 e che ha costretto il messicano ad interrompere in anticipo il turno con la posteriore sinistra danneggiata.

Oggi pomeriggio Sergio è riuscito a girare con regolarità a differenza di Verstappen. La scarso chilometraggio accumulato al venerdì potrebbe rivelarsi determinante per il prosieguo del weekend?

“Il fatto di non aver disputato la seconda sessione di libere ci potrà penalizzare leggermente, ma abbiamo già le idee chiare sulle aree in cui intervenire”.

Max non si è poi sbilanciato sulle sensazioni ricevute dalla RB16B in questa giornata travagliata e condizionata da temperature ambientali decisamente diverse da quelle presenti in Bahrain.

“E’ un po' difficile dire che sensazioni ho avuto dalla monoposto visto che ho praticamente saltato tutta la seconda sessione. Ad ogni modo non mi è sembrato nulla di scioccante. Dobbiamo cercare di migliorare il bilanciamento in vista di domani e provare a non avere altri problemi di affidabilità”.

Chi sembra essere tornata a recitare il ruolo della protagonista è stata la Mercedes. Le W12 di Bottas ed Hamilton hanno monopolizzato i primi due posti della classifica dei tempi facendo immediatamente dimenticare le difficoltà viste nell’appuntamento inaugurale di Sakhir.

Verstappen non si è detto stupito di questa “rinascita” del team sette volte campione del mondo…

“Non è una sorpresa che la Mercedes sia competitiva. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e fare un lavoro migliore. Poi vedremo dove ci troveremo rispetto a loro”.

