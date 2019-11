Verstappen: "Nel 2020 voglio provare a vincere il Mondiale"

Max Verstappen è tra i piloti più promettenti del momento. Con 7 vittorie e 29 podi, a soli 22 anni è già tra i driver più vincenti in attività, ma il suo obiettivo dichiarato resta il titolo iridato. Nell'ultimo anno la Honda ha dimostrato di essere cresciuta molto, ma è ancora molto lontana da Ferrari e Mercedes.

In un'intervista al Corriere della Sera il pilota olandese ha così commentato la propria stagione: "Io voglio il Mondiale, non l'ho ancora conquistato, quindi non sono soddisfatto della mia annata. Prima era papà a farmi notare gli errori, ora provvedo da solo".

Max ha poi proseguito: "Sino a qui Mercedes e Ferrari sono state davanti a noi. Ci riproveremo nel 2020, siamo fiduciosi, ma dobbiamo cambiare passo. Sarà importante che la Honda ci dia un motore potente".

Verstappen ha vissuto gran parte della sua carriera gomito a gomito con Leclerc e ora ha ritrovato il monegasco anche in F1. In tanti per questo si aspettano di vedere in futuro una lotta tra i due per il titolo iridato.

Interpellato sulla rivalità con il giovane pilota della Rossa l'olandese ha così dichiarato: "Non c'è niente di diverso rispetto agli altri piloti, solo che con Charles ci conosciamo da più tempo. Lui è un grande talento ed ha questa opportunità formidabile di guidare una Ferrari, mi aspetto di lottare a lungo con lui. Dovete tifare per noi a meno che non preferite vedere Lewis arrivare sempre primo".

Infine Max ha così concluso: "Vogliono vincere con la Red Bull, è il team che mi ha permesso di entrare in F1, ho un senso di lealtà nei loro confronti. Ogni pilota dipende dalla macchina che guida. Alonso in Mercedes avrebbe vinto il Mondiale, La fortuna conta. Se arrivi in un team nel momento sbagliato non vinci, ma questo non vuol dire che non vali".