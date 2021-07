Verstappen: "Mercedes veloci con le mescole più morbide"

Dopo il dominio di domenica scorsa, tutti si aspettavano di rivedere Max Verstappen e la Red Bull davanti a tutti oggi al Red Bull Ring, ma la realtà è stata diversa, con le Mercedes a monopolizzare le prime due posizioni alla conclusione della prima giornata di prove libere del Gran Premio d'Austria.

Per come ha parlato durante le interviste di rito, il leader della classifica iridata sembra avere la situazione sotto controllo. Alla fine, il suo distacco dal miglior tempo di Lewis Hamilton è di appena 217 millesimi, inoltre Max ha riconosciuto che le Mercedes hanno avuto una progressione con le mescole più morbide portate dalla Pirelli in questo weekend, anche se sul passo gara la sua Red Bull si difende ancora molto bene.

"Le Mercedes sembrano abbastanza veloci con le mescole morbide. Penso che da parte nostra il giro non sia stato perfetto, ma mi sentivo abbastanza bene in macchina. Non vedo grossi problemi, dobbiamo solo assicurarci di avere un po' più di ritmo con la gomma morbida, perché mi sembra che con la media e nei long run siamo messi bene. Alla fine, questa è la cosa più importante", ha detto Verstappen quando è stato il momento di commentare la sua giornata.

Rispetto alla scorsa settimana, Max sembra attendersi una battaglia più serrata, anche se ritiene che sarà soprattutto la gestione delle gomme a fare la differenza in questo secondo appuntamento al Red Bull Ring.

"Penso che sarà molto tirata, sicuramente sono migliorati un po', quindi vedremo in qualifica. Ma con queste mescole più morbide la cosa più importante sarà farle durare in gara. Anche questa sarà un sfida".

Nel turno pomeridiano è arrivata anche qualche leggera goccia di pioggia a complicare la situazione, anche se il pilota olandese è riuscito a portare a termine il programma che aveva previsto.

"Fortunatamente le condizioni erano abbastanza buone da continuare a girare, ma ho sentito alcuni momenti in cui il grip era davvero poco in inserimento di curva. Ma non ha piovuto forte, quindi siamo riusciti ad avere una buona lettura dei passi sui long run", ha concluso.

