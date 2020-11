Verstappen: "Le regole 2022 non sfavoriranno la Mercedes"

Nel 2022 la monoposto di Formula 1 verranno stravolte nel design a seguito della rivoluzione tecnica il cui scopo principale è quello di aumentare lo show in pista riducendo la downforce. Secondo le intenzioni della Federazione si punterà tutto sull’effetto suolo cercando così di agevolare le lotte corpo a corpo tra i piloti.

Oltre a queste modifiche prettamente tecniche saranno presenti anche novità a livello economico. Oltre all’introduzione del budget cap vi sarà anche una più equa distribuzione dei premi in denaro così da cercare di livellare i valori in campo.

Già in passato Toto Wolff ha detto la sua in merito a questi stravolgimenti affermando come queste novità siano state adottate per cercare di mettere un freno allo strapotere Mercedes che dura ininterrottamente dal 2014, ma c’è chi non è d’accordo con il grande boss del team 7 volte campione del mondo.

Max Verstappen, unico pilota quest’anno in grado di inserirsi spesso tra le due frecce nere, ha parlato di una rivoluzione tecnica necessaria per favorire lo show che non impedirà comunque alla Mercedes di essere sempre il team di riferimento.

“Credo che queste regole siano il risultato delle conversazioni avute tra team e piloti con la nuova proprietà. Hanno capito che effettuare un sorpasso è davvero complicato e che siamo proprio noi piloti a volere gare più ravvicinate” ha evidenziato l’olandese al termine del GP di Turchia.

“Se vogliamo un esempio concreto possiamo prendere la gara ad Imola. Valtteri girava con una vettura più lenta della mia di circa 3 decimi a causa di un detrito, ma io mi sono trovato in difficoltà a superarlo nonostante fossi più veloce di lui”.

“Sono riuscito a sopravanzarlo quando ho avuto l’unica occasione possibile, ma dobbiamo trovare una soluzione a questo problema”.

Max ha poi voluto fare un paragone tra la stagione 2020 della MotoGP e quella della F1 e spera che con le nuove regole in futuro le qualifiche possano rivelarsi meno decisive per l’esito delle gare.

“Dobbiamo fare in modo che la gare siano più eccitanti e che i piloti siano in grado di stare in scia ad altre vetture. Non è possibile che le qualifiche si rivelino ancora una volta un fattore decisivo per i weekend di gara come accade oggi”.

“Prendete ad esempio quello che è accaduto in MotoGP. Anche se ti qualifichi decimo hai la possibilità di vincere. Questo, invece, succede raramente in Formula 1 proprio perché nella maggior parte dei circuiti è difficile stare in sica ad un’altra vettura”.

“Credo che con il nuovo regolamento tecnico questo problema sarà finalmente risolto, ma non si può dire già adesso se la Mercedes sarà rallentata o meno da queste novità”.