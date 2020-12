Verstappen: "Le Mercedes sembrano molto forti"

Il weekend del Gran Premio di Abu Dhabi è iniziato abbastanza in salita per Max Verstappen e la Red Bull. Se in Bahrain il pilota olandese aveva dato la sensazione di poter contrastare le Mercedes, a Yas Marina il divario incassato nella giornata di venerdì sembra aprire pochi spiragli.

Verstappen ha chiuso la giornata con oltre sette decimi di ritardo nei confronti del leader Valtteri Bottas e, anche se ha spiegato di non essere riuscito a sfruttare a dovere le gomme soft nella simulazione di qualifica, ha anche lasciato intendere non sarà semplice avvicinarsi.

"Non male, niente di speciale, quindi abbiamo ancora un po' di lavoro da fare per cercare di avvicinarci alle Mercedes, che sembrano molto forti qui, anche se non sono riuscito a fare un buon giro con le gomme soft. Ma va bene così" ha detto ai microfoni di Sky Sport F1 MotoGP, quando gli è stato chiesto di tracciare un bilancio della sua giornata.

A Max è stato fatto notare che questa volta le Mercedes sembrano un po' fuori dalla portata della sua Red Bull, ma lui ne è uscito provando a riderci sopra.

"In realtà sono state fuori dalla nostra portata per tutto l'anno, quindi non è nulla di nuovo".

Anche lui poi è stato tra i piloti che si sono visti cancellare dei tempi per essere andati oltre i limiti della pista alla curva che immette sul rettilineo di partenza. Secondo Max, però, è normale andare alla ricerca del limite al venerdì per non sbagliare più in qualifica.

"Io ero abbastanza carico di carburante quando sono finito largo, comunque sappiamo che in qualifica non si potrà andare oltre il cordolo e cercheremo di fare più attenzione. Vedremo cosa diranno anche gli altri piloti al briefing, ma credo che sia normale: oggi abbiamo cercato di capire quale sia il limite per non andare più larghi del consentito" ha concluso.