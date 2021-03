Verstappen: "La RB16B risponde bene, ma non siamo i favoriti"

Max Verstappen ha avuto modo di guidare la Red Bull RB16B nella prima giornata di test pre-stagionali 2021 di Formula 1 a Sakhir, in Bahrain, concludendo le sue prove domenica pomeriggio.

Il pilota olandese, autore del miglior tempo venerdì pomeriggio, si era detto subito contento del comportamento della nuova monoposto di Milton Keynes, definendola "bella da guidare" dopo appena 8 ore di test.

Oggi l'olandese è tornato a spiegare meglio le sue sensazioni che ha provato alla prima uscita dell'anno con la RB16B: "Credo che la cosa più importante fosse fare tanti giri e capire la macchina un po' meglio".

"Quello che volevamo fare era provare gli assetti e cose sulla vettura. Devo dire che sia gli assetti che le cose provate hanno dato ottimi responsi, i risultati sperati, dunque devo dire che tutto sia stato molto positivo".

"La cosa più importante, per quanto mi riguarda, è aver visto le risposte attese in questi test dalla RB16B a ogni cambio d'assetto che ho fatto. Ha risposto a ogni modifica nel modo migliore. Tutto ha funzionato bene. Quando sei un pilota e la macchina risponde così ai cambiamenti che si fanno, è buono".

"Credo che il team sia riuscito a migliorare molto la vettura nel corso del 2020. Ora è difficile comparare le monoposto perché stiamo girando con un fondo differente, che dà meno carico. Le sensazioni sono differenti, ma per noi è un buon inizio".

Sebbene Verstappen sia stato molto contento dell'andamento dei test della Red Bull, continua a mantenere un approccio conservativo anche nelle dichiarazioni. In fondo, è solo il primo e unico test pre-stagionale dell'anno.

"Se considero il test dello scorso anno, posso dire che siamo messi meglio rispetto al 2020. Abbiamo fatto un bel salto in avanti con la monoposto rispetti ai test dell'anno passato, ma lo abbiamo fatto anche nel corso del 2020".

Sebbene i primi responsi dati dai test di Sakhir abbiano fatto sorridere Red Bull Racing, Verstappen pensa di non arrivare al primo GP della stagione - che si terrà proprio in Bahrain - da favoriti.

"Non penso che Red Bull sia la favorita. Considerando che la Mercedes arriva da una serie di titoli iridati consecutivi. Alla fine i test non danno quasi mai responsi veritieri. Aspettiamo prima di giudicare. Nessuno ha fatto vedere qualcosa, in realtà".