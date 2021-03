Verstappen: "Io favorito? La Mercedes si è nascosta"

La tre giorni di test ha visto Max Verstappen e la Red Bull RB16B assoluti protagonisti in Bahrain, con l’olandese in grado di svettare in cima alla classifica dei tempi, mentre la Mercedes ha faticato sia con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

La W12 ha riportato problemi di affidabilità al primo giorno, per poi accusare una inattesa instabilità al retrotreno che ha messo in difficoltà il sette volte campione del mondo.

Il team diretto da Toto Wolff ha già dichiarato di non aver ancora capito appieno cosa abbia provocato questa instabilità aerodinamica al retrotreno ed ha indicato la Red Bull come vettura favorita per il successo nella gara di apertura della prossima settimana.

Verstappen, però, ha subito voluto smentire ogni pronostico affermando come dai dati raccolti dalla sua scuderia la Mercedes rimanga ancora la monoposto di riferimento.

“Dai dati si può capire cosa stanno facendo” ha dichiarato Max a Ziggo Sport. “Hanno ottenuto il giro più veloce con una mappatura conservativa, poi hanno fatto due giri a ritmo più calmo per poi tornare a girare mezzo secondo più veloci aumentando daccapo la potenza del motore. Senza dubbio sono competitivi”.

“Adesso che le cose per loro sono state un po' più complicate cercano di indicare noi come favoriti e poi torneranno daccapo al vertice. E’ geniale!”.

“Hanno fatto lo stesso in alcune gare lo scorso anno quando dicevano che la Red Bull al venerdì sembrava molto forte e poi tornavano improvvisamente a dominare”.

“Non mi vedo affatto come il favorito. Se negli ultimi sette anni hai avuto la miglior monoposto sulla griglia, anche se adesso hai un fondo che non funziona, non vuol dire che non sei ancora forte. La Mercedes è ancora la favorita”.

Quando gli è stato chiesto se anche lui stesse applicando la stessa strategia della Mercedes, Max ha risposto: “E’ normale che siano i favoriti, no?”.

“"Per sette anni di fila hanno vinto tutto. Io sono contento di come sono andati i test e dell’equilibrio della nostra vettura, ma non ho idea se questo sia abbastanza. Lo scopriremo nella Q3”.

