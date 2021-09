Verstappen: "Inutile girare oggi, domani spero nei punti"

Ha vinto la prudenza in casa Red Bull, con Max Verstappen che ha preferito non correre rischi e rimanere ai box durante quasi tutte le Qualifiche del Gran Premio di Russia.

La pioggia ha messo in difficoltà i protagonisti della F1 a Sochi fin da questa mattina, ma l'olandese - consapevole che dovrà partire dal fondo dello schieramento per la sostituzione della Power Unit sulla sua RB16B - ha scelto di non effettuare alcun giro cronometrato valido sul bagnato.

"Domani sarà asciutto e quindi partendo ultimi non aveva senso andare in pista. Era più utile risparmiare materiale, senza correre rischi", spiega a fine sessione Verstappen.

Domenica dovrebbe tornare a splendere il sole sul villaggio olimpico russo, dove sorge l'Autodrom, e gli uomini di Milton Keynes hanno già pronto il piano per tentare una rimonta che sulla carta non sarà del tutto semplice.

"Sono molto fiducioso per quanto riguarda gli assetti della macchina, dipenderà molto dai livelli di aderenza, ma penso che saremo a posto".

"Qui superare non sarà semplicissimo, i valori di centro gruppo sono piuttosto simili ai nostri, ma proveremo ad arrivare in zona punti".

"E' difficile fare previsioni su un piazzamento perché possono succedere tante cose, domani vedremo come andrà".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Charles Coates / Motorsport Images