Verstappen: "Il crash? Ho perso il retrotreno all'improvviso"

Dall’altare alla polvere (della ghiaia). Max Verstappen è stato il grande protagonista della seconda sessione di libere a Spa, ottenendo il miglior tempo in 1’44’’472, ma dopo aver messo il proprio autografo in cima alla lista dei tempi è andato a sbattere contro le protezioni a bordo pista all’uscita di Les Combes.

La RB16B dell’olandese non è sembrata particolarmente danneggiata (a differenza della Ferrari SF21 di Charles Leclerc distrutta nella sospensione anteriore sinistra poco prima ndr.), ma l’incidente ha costretto la direzione gara ad interrompere con qualche minuto di anticipo la sessione.

Verstappen, una volta giunto davanti ai microfoni dei media, non è parso particolarmente amareggiato per aver messo a muro la sua monoposto, ma non è riuscito a comprendere come sia avvenuto il tutto.

“Non so cosa sia accaduto. Ho perso improvvisamente il retrotreno. Ho accusato un po' di sottosterzo e quando ho corretto la traiettoria ho colpito il muro”.

Nonostante una comprensibile delusione per l’incidente, Max si è detto soddisfatto per il comportamento della sua vettura. Quando ha ottenuto il miglior crono nel pomeriggio il pilota olandese è riuscito a fare la differenza nel secondo settore, segnando un parziale record, per poi perdere gran parte del vantaggio nel T3.

“La vettura andava bene. Per l’intera giornata siamo stati soddisfatti. Ovviamente tra le FP1 e le FP2 abbiamo effettuato delle piccole modifiche, ma in linea generale posso dire che è stato un avvio di weekend molto positivo”.

“Non voglio cambiare nulla nelle ali, mi sento a mio agio con l’assetto scelto. Ovviamente questa considerazione deve essere valutata anche alla luce dell’evoluzione del meteo”.

Anche Sergio Perez ha elogiato il comportamento della RB16B sullo splendido tracciato di Spa-Francorchamps.

Il pilota messicano, fresco di rinnovo per il 2022, non ha inciso nella classifica dei tempi come il suo compagno di squadra, ma nonostante ciò si è detto fiducioso di poter andare all’assalto di una buona prestazione in qualifica. Meteo permettendo…

“La vettura si è comportata bene e credo che abbiamo del potenziale in questo weekend, ma sarà interessante capire come evolverà la situazione meteo. Ad ogni modo credo che potremo comportarci bene in qualifica”.

“Oggi siamo riusciti ad ottenere molte informazioni ed adesso tocca a noi estrarre il massimo per domani ed essere competitivi in qualifica”.