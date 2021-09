Verstappen fiducioso: "La Red Bull avrà una buona velocità"

Max Verstappen ottiene un risultato preziosissimo nella Sprint Qualifying del Gran Premio d'Italia, terminando secondo sotto la bandiera a scacchi.

Il portacolori della Red Bull è rimasto pazientemente dietro alla Mercedes di Valtteri Bottas per tutti i 18 giri, senza sbagliare nulla e ritrovandosi in Pole Position per la gara di domenica, dato che il finlandese arretrerà in fondo a causa della sostituzione della power unit.

In ottica campionato per l'olandese è anche un piazzamento che può risultare cruciale, visto che il suo diretto rivale, Lewis Hamilton, non è andato oltre quello che sarà una quarta casella dello schieramento di partenza.

"E' andata un pochino meglio del previsto, siamo partiti bene salendo al secondo posto, portando a casa un paio di punti che fanno sempre comodo", ha detto Verstappen.

"Domani partiremo dalla Pole Position, ma le Mercedes sono sempre molto veloci qui. Oggi ho dato tutto per stare vicino a Bottas, vedremo in gara cosa accadrà".

E a proposito di velocità, il leader del campionato si mostra fiducioso di quanto potrà fare con la sua RB16B #33, cercando di sfruttare al massimo il fatto di essere davanti a tutti per il round tricolore della F1.

"Abbiamo configurato la nostra macchina per avere una buona velocità di punta in gara, quindi da questo punto di vista non sono preoccupato".

"Sappiamo però che la Mercedes ha un ottimo passo nell'arco dell'intero giro qui, ma proveremo a fare una bella gara".