Verstappen felice: "La direzione presa è quella giusta"

Max Verstappen ha chiuso il secondo turno di prove libere del GP di Stiria 2020 con il miglior tempo assoluto, fermando il cronometro in 1'03"660. Questo significa che l'olandese ha fatto meglio di 7 decimi rispetto al miglior tempo ottenuto da Lewis Hamilton al termine delle Libere 2 di una settimana fa.

Un'iniezione di fiducia molto importante per la Red Bull, ma anche per lo stesso Verstappen che nel GP d'Austria è stato costretto al ritiro dopo poche tornate sebbene potesse contare su una RB16 performante.

Oggi Max ha concluso le libere con un sorriso nascosto solo dalla mascherina blu che portava davanti alle telecamere. Le sue parole sull'andamento della prima giornata in pista di questo fine settimana sono state eloquenti.

"Abbiamo avuto sensazioni decisamente migliori rispetto a venerdì scorso", ha subito ammesso la stella olandese della Red Bull ai microfoni di Sky Sport. "Abbiamo imparato a conoscere di più la macchina, non eravamo così contenti la scorsa settimana, per quel motivo abbiamo cercato di sistemare alcune cose e sino a ora va molto meglio, la direzione presa sembra quella giusta".

Felice sì, ma con i piedi per terra. Verstappen ha infatti sottolineato come quanto visto sino a oggi sia insufficiente per poter capire se aspirare o meno a vincere il gp di domenica o se, invece, le Mercedes risulteranno ancora imprendibili almeno sotto il profilo della prestazione pura.

"Non so se abbiamo il pacchetto giusto per vincere la gara, lo scopriremo domenica. Vedremo domani, ma sicuramente la giornata è stata molto positiva rispetto alla settimana scorsa".

Le previsioni meteo parlano di pioggia quasi certa per la giornata di domani, con intensità di importante livello. Questo potrebbe anche far spostare o cancellare le Qualifiche. Nel secondo caso - anche se a oggi improbabile - Verstappen si troverebbe ad avere la pole tra le mani.

"Per ora sono il pole provvisoria. Vedremo domani se riusciremo a svolgere le qualifiche. Ma penso proprio che se non dovessimo riuscirci, le faremo domenica mattina".