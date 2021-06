Verstappen: ecco perché non è stato penalizzato in partenza

L’inizio del GP di Francia per Max Verstappen è stato senza dubbio complicato. Tra le gomme non ancora in temperatura e le forti raffiche di vento, il pilota olandese ha perso il retrotreno della sua Red Bull alla staccata di curva 1 finendo lungo e venendo superato da Lewis Hamilton.

Verstappen è riuscito subito a tornare in pista perdendo solo una posizione, ma inizialmente si pensava che avesse infranto le prescrizioni regolamentari per non aver seguito le indicazioni poste nella via di fuga, cosa invece fatta da Lando Norris al secondo giro mentre si trovava in lotta con Daniel Ricciardo.

Prima dell’inizio del weekend, Michael Masi aveva inviato alcune note relative alle procedure che i piloti avrebbero dovuto seguire.

“Ogni pilota che non riesce ad affrontare Curva 2 in pista, e che passa completamente a destra del primo dissuasore giallo fluorescente posto all’apice della curva, deve restare a destra del dissuasore e rientrare in pista transitando attraverso le due file di blocchi nella via di fuga, passando a destra del primo ed a sinistra del secondo” recitava la nota.

Max non ha rispettato queste prescrizioni, ma non è stato penalizzato. Perché?

Secondo Masi sarebbe stato difficile per l’olandese compiere la manovra indicata nelle note considerando l’angolo di uscita dalla pista. Inoltre, avendo perso una posizione, non ha assolutamente tratto un vantaggio dal taglio.

“Valutiamo ogni azione singolarmente. Sulla base dell’uscita di pista di Max era abbastanza chiaro che per lui sarebbe stato fisicamente impossibile compiere quella manovra e passare tra i due blocchi”.

“Abbiamo esaminato la sua escursione ed è stato abbastanza chiaro come Max abbia rallentato e perso una posizione per poi tornare in pista in modo sicuro. Per questo motivo non sono state prese ulteriori azioni”.

Masi ha così stabilito come i piloti non saranno puniti automaticamente quando non rispetteranno le prescrizioni in caso di rientro in pista non corretto. Inoltre la FIA valuta anche il vantaggio o meno ottenuto e per questa ragione quando Bottas ha commesso un errore in curva 4 senza passare all’esterno del dissuasore in curva 5 si è deciso di non punire anche il finlandese.

Masi ha voluto spiegare anche il criterio di valutazione adottato col pilota Mercedes: “Quando Valtteri è uscito in curva 4 abbiamo considerato come abbia compiuto la manovra più sicura in quelle circostanze”.

“Ha perso molto tempo ed è tornato in pista in modo sicuro, per queste ragioni abbiamo valutato di non punirlo”.

