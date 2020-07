Verstappen è "caldo", ma anche il meteo sorride a Mercedes

La prima giornata di attività in una Silverstone in versione mediorientale, con 35 gradi di temperatura e punte di 50 di asfalto, ha regalato qualche verdetto (provvisorio…) difficilmente prevedibile alla vigilia del weekend. Lance Stroll leader, Lewis Hamilton quinto e Max Verstappen solo quattordicesimo.

Per avere un quadro corretto dei valori in campo espressi oggi è però necessario analizzare l’andamento della sessione FP2. Il dato più evidente è che Verstappen non ha completato la simulazione di qualifica con gomme soft, a causa di un’incomprensione con Romain Grosjean che non ha visto il sopraggiungere della Red Bull.

Max ha lanciato una serie di imprecazioni che avrebbero richiesto un ‘beep’ di una decina di secondi, motivo per cui la regia televisiva ha evitato di proporre il suo team-radio, ma al di là dell’episodio sia Verstappen che la Red Bull hanno avuto riscontri molto positivi dalla giornata.

“Mi sono un po' arrabbiato – ha confermato Max – ma sapete una cosa? Alla fine non importa, è stata una buona giornata, penso che la macchina funzioni bene, e sono contento”.

Fallita la simulazione di qualifica, l’olandese si è concentrato sui long-run, scendendo in pista pochi secondi prima di Valtteri Bottas. Un’occasione ghiotta per un confronto Mercedes/Red Bull, visto che entrambi hanno simulato la gara con gomme medie, ed il riscontro è stato effettivamente interessante.

Nei dieci giri percorsi Bottas ha ottenuto un miglior tempo di attacco (1’31”243 contro 1’31”602 della Red Bull), confermandosi più costante a causa dei problemi di traffico incontrati da Verstappen. Ma dopo 7 giri, a pista libera, entrambi hanno girato in 1’31”8, con l’olandese che in precedenza aveva stampato anche il crono di 1’31”932, confermando riscontri molto positivi e decisamente più competitivi rispetto a quanto visto due settimane fa sul circuito di Budapest.

“Abbiamo ancora delle cose che si possono migliorare – ha spiegato Verstappen - quindi ci lavoreremo su. I long-run sono andati complessivamente bene, e nel complesso è stata una giornata positiva visto che continuiamo a portare nuovi pezzi e sembra che stiano funzionando”.

Non è certo una sorpresa assoluta vedere Verstappen ‘primo degli altri’, ma lo è di più pensare che in gara possa provare a mettere un po' di pressione sulle due Mercedes. Ci sono però ancora due punti interrogativi sulle reali chance di Max. Uno è ovviamente il rendimento in versione ‘qualifica’, un potenziale che oggi non è emerso a causa del problema con Grosjean, l’altro riguarda l’impatto che avrà sulle performance di Mercedes e Red Bull del preannunciato calo delle temperature.

Nelle condizioni registrate oggi a Silverstone la Mercedes sembra avere qualche grattacapo in più, come confermato anche da Hamilton e Bottas, poco contenti delle reazioni delle loro monoposto con le mescole soft.

“Non so bene se a disturbarci è stato il vento o il caldo – ha spiegato Lewis – ma il bilanciamento della monoposto non era buono come ci aspettavamo. Ci lavoreremo stasera e vedremo se riusciremo a capirne i motivi. Non è un disastro, ma è stata sicuramente una giornata non delle più semplici. Domani dicono che le temperature saranno più basse, e potrebbe essere una condizione che viene incontro alle nostre esigenze”.

“Sembra che non abbiamo lo stesso vantaggio in termini di passo che avevamo a Budapest – ha confermato il responsabile delle operazioni Mercedes in pista Andrew Shovlin – in particolare Red Bull è molto vicina nelle simulazioni di gara. Per quanto ci riguarda non sembra esserci nulla di sbagliato nella monoposto, è lo stesso pacchetto aerodinamico di base, quindi credo che non ci siamo adattati alle condizioni molto calde che abbiamo avuto oggi. Questa macchina è competitiva quando la mettiamo nella finestra giusta”.

Ma domani le previsioni meteo sembrano andare in direzione Mercedes ed un addetto ai lavori ha commentato così: “Se davvero domani ci saranno 15 gradi in meno ci sarebbe da alzare bandiera bianca…in Mercedes possono anche cambiare il meteo a loro favore!”.