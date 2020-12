Verstappen: "Cosa si aspettava Leclerc con quella manovra?"

La penultima gara stagionale non resterà certamente nel libro dei ricordi di Max Verstappen. Per il pilota della Red Bull, infatti, il GP di Sakhir è durato poche centinaia di metri prima di andare a muro in curva 4.

Tutto è accaduto subito dopo la partenza quando Verstappen e Perez sono arrivati appaiati proprio alla staccata di curva 4. Leclerc, scattato dalla quarta casella, ha completamente sbagliato la frenata andando a bloccare l’anteriore destra per poi colpire con l’anteriore sinistra la Racing Point di Sergio Perez.

Il messicano è finito in testacoda e per evitare la vettura #11 Verstappen ha girato largo sulla via di fuga per poi perdere il controllo della propria monoposto ed impattare contro le protezioni.

Sceso dalla Red Bull, Max ha sfogato tutta la sua rabbia dando un calcio al muretto per poi subito dopo andare da Leclerc e chiedere spiegazioni al pilota della Ferrari per una manovra oggettivamente esagerata.

“La partenza è stata buona, Valtteri ha chiuso la porta come è giusto che sia ed io ho dovuto alzare il piede. Da quel momento ho soltanto cercato di non riportare danni in mezzo alle altre auto”.

Max ha spiegato la dinamica del caos che l’ha portato contro le barriere di protezione in curva 4.

“Checo non poteva vedere cosa accadeva all’interno. Charles ha bloccato l’anteriore destra, ha avuto sottosterzo e ha colpito Perez. Io ho cercato di evitare la Racing Point quando si è girata così da non danneggiare la mia vettura, ma sono finito in ghiaia e non c’è stato niente da fare”.

Verstappen ha poi indicato in Leclerc il responsabile per il caos del primo giro. Secondo Max il monegasco non ha ragionato con lucidità quando al termine della corsa mancavano ben 86 giri.

“Onestamente non capisco perché tutti sono stati così aggressivi. Eravamo tutti nelle posizioni di vertice e ci siamo trovati con tre vetture danneggiate di cui due in modo serio. Non capisco perché Charles si sia tuffato in curva 4 in quel modo frenando così tardi. Che cosa si aspettava?”.

Ritrovata la calma, Max ha poi voluto gettare acqua sul fuoco…

“Non sono arrabbiato ma è frustrante ritirarsi così presto in una gara nella quale avevamo ottime possibilità di fare bene. Rispetto Charles, è un grande pilota, ma ha esagerato in quella occasione”.