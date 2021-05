Non ha sbagliato nulla e meritatamente ha vinto il Gran Premio di Monaco. Max Verstappen è il nuovo leader del Mondiale di F1 2021 in una giornata veramente incredibile andata in scena nel Principato.

Beneficiando dell'ignobile castroneria commessa dalla Ferrari, che ha mandato in pista la SF21 del poleman Charles Leclerc scassata costringendolo al ritiro prima ancora del via, il portacolori della Red Bull ha avuto fin dallo segnimento dei semafori l'occasione di piazzarsi al comando.

In partenza ha chiuso senza tanti complimenti Valtteri Bottas, poi uscito di scena anche il finnico della Mercedes, ha resistito alla grande nella parte centrale di gara al recupero di Carlos Sainz Jr. con la Rossa superstite, allungando nel finale e gestendo magnificamente il primato che significa anche vetta in classifica piloti.

"Vincere su una pista come questa è veramente speciale e a dire la verità è pure la prima volta che salgo sul podio a Monaco", ha detto sceso dalla RB16B l'olandese.

"E' sempre una GP molto difficile, specialmente dal punto di vista della concentrazione, della gestione delle gomme e della vettura. Gli altri si sono fermati per il pit-stop prima di noi e questo forse ci ha dato una mano, però in generale ho potuto gestire la situazione senza grossi problemi".

Ora Verstappen si ritrova per la prima volta in carriera al primo posto della graduatoria iridata, dunque il godimento per il successo odierno non potrà protrarsi oltre perché bisogna pensare alle prossime gare.

"Trionfare qui è davvero una figata! Ricordo che quando ero piccolo guardavo sempre questa gara ed è un orgoglio potervi prendere parte. Ma voglio anche mantenere la concentrazione guardando avanti, sarà una stagione lunga. Però direi che il punto di partenza è ottimo".

