Verstappen: "Bene il 2° posto. Oggi era facile sbagliare"

“Non abbiamo la velocità per vincere”. Max Verstappen l’aveva detto già ieri, al termine di una sessione di qualifiche chiusa col terzo tempo alle spalle delle due Mercedes e la previsione dell’olandese si è rivelata corretta.

In un fine settimana iniziato in salita, con problemi di bilanciamento emersi già al venerdì a causa dei livelli di grip dell’asfalto che hanno tratto in inganno i tecnici della Red Bull, il secondo gradino del podio ottenuto in gara è un risultato da accogliere quasi come una vittoria.

Max ha ottenuto il massimo risultato possibile ed è stato supportato dal team quando ha scelto il timing perfetto per effettuare la sosta per montare gomme intermedie nuove che gli ha consentito di mantenere la seconda posizione alle spalle di Valtteri Bottas.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

A fine gara Verstappen è apparso soddisfatto per questo piazzamento, complice anche la quinta piazza ottenuta da Lewis Hamilton, ed ha spiegato come i 58 giri di gara siano stati piuttosto impegnativi a causa delle condizioni dell’asfalto.

“Oggi non è stato semplice. La pista era molto scivolosa ed abbiamo dovuto gestire le gomme per tutta la gara senza avere mai la possibilità di spingere”.

Sin dalla partenza Max ha capito che oggi non avrebbe potuto insidiare un Bottas in stato di grazia. Il finlandese non ha mai mollato la prima posizione ed ha imposto da subito un ritmo inarrivabile per l’olandese della Red Bull.

“Mi è sembrato che Valtteri avesse un passo migliore e riuscisse a gestire meglio le gomme, ma sono ugualmente contento del mio secondo posto perché in queste condizioni è semplice commettere un errore”.

Al termine del round di Istanbul Verstappen riconquista nuovamente la vetta della classifica piloti. Dopo aver ridotto il gap a 2 punti a Sochi, Max in Turchia ha scavalcato daccapo Hamilton ed adesso può vantare 6 punti di margine sull’inglese.

Il prossimo appuntamento sarà ad Austin ed anche sul tracciato del Texas i due principali protagonisti di questo appassionante duello si marcheranno a vista.

“È stata una battaglia molto ravvicinata per tutto l’anno con la Mercedes e sono certo che anche ad Austin lo sarà. Dobbiamo continuare a spingere e provare a continuare a migliorare. Fino ad ora è stata una stagione molto positiva”.