Verstappen scherza: "6 titoli come Lewis? Io puntavo a 10!"

Max Verstappen è pronto ad affrontare l'ultimo fine settimana del Mondiale 2019 di Formula 1, ma il suo sguardo - come quello di molti altri colleghi - è ormai rivolto alla prossima stagione. Anche il prossimo anno correrà per il team Red Bull Honda e, stando a quanto ha ottenuto in questi ultimi 12 mesi, ha affermato di essere fiducioso per il suo futuro.

"Questa è stata una stagione promettente. Abbiamo ottenuto buoni risultati. Siamo stati molto forti dal punto di vista dell'affidabilità con Honda e abbiamo fatto passi avanti importanti anche dal punto di vista del motore, ma noi non ci accontentiamo mai anche se abbiamo ottenuto buoni risultati. Vogliamo sempre di più. E' comunque una stagione positiva, una buona base per l'anno prossimo. Sono fiducioso per l'anno prossimo, potremo iniziare con il piede giusto".

Tornando a questo weekend, inevitabile designare la Mercedes come le monoposto favorite per il successo nell'ultima uscita stagionale che si terrà a Yas Marina: "Secondo me la Mercedes qui sarà molto forte, perché lo è stata per tutta la stagione. Ma vedremo come si svilupperà il weekend. Nel corso delle ultime gare i team hanno trovato assetti che hanno permesso di essere molto vicini in gara e spero che questa situazione possa verificarsi anche qui. Sarebbe bello arrivare terzi nel Mondiale, ma alla fine tra tanti anni quando guarderò a questa stagione non farà alcuna differenza. Conta vincere".

Nel corso della conferenza stampa piloti, Max ha risposto a una domanda legata al numero di titoli che spera di ottenere nella sua carriera in Formula 1. L'olandese ha usato ironia, ma forse, scherzando, ha in parte detto la verità.

"Io pensavo di vincere 10 titoli! Non devo pensare così. O succede o no. Bisogna fare il miglior lavoro possibile, poi devi avere un po' di fortuna e trovarti sulla macchina giusta al momento giusto, in un team dominante in grado di vincere per più anni di fila. Ma come ho detto prima non ci penso. Perché le cose sono due: o succede, o non succede. Mi piacerebbe succedesse, ma già vincere un titolo sarebbe un grande successo".

"Penso di essere molto vicino ad avere una macchina vincente. Ma è anche vero che dovremo vedere cosa faranno i nostri concorrenti per il prossimo anno, perché saranno certamente molto impegnati per fare monoposto competitive. Noi vorremmo lottare per i titoli nel 2020 e daremo tutto fin dall'inizio per riuscirci".