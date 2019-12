Valtteri Bottas ha fatto il sedile della Mercedes W11

Valtteri Bottas ha svolto oggi l'ultima giornata del 2019 nell'abitacolo di una monoposto Mercedes. In questo caso, però, non certo per scendere in pista e gareggiare o fare test.

Il finnico ha indossato la tuta per calarsi nell'abitacolo di un telaio nudo e fissato in una stanza della sede Mercedes di Brackley per fare il sedile che userà sulla prossima monoposto della Stella a tre punte che correrà in Formula 1, la W11.

Dopo aver fatto l'impronta che servirà al team per realizzare il sedile, Bottas - attraverso un breve video apparso sui canali ufficiali della Mercedes sui principali social network, ha parlato di come ha speso gli ultimi giorni. Ovvero assieme al proprio team per preparare la prossima stagione prima delle meritate vacanze.

"Ciao ragazzi, ho fatto il sedile per la prossima stagione, il 2020. Non vedo l'ora di poter guidare la nuova monoposto. Sono davvero eccitato nel pensare alla prossima stagione", ha dichiarato Bottas.

"Queste sono le ultime ore di lavoro con il team per questa e la prossima stagione, poi avremo le vacanze. Abbiamo passato giornate proficue in fabbrica, facendo meeting importanti. Credo siano state giornate importanti per noi. Statemi bene e buone vacanze!", ha concluso il finlandese.