Ufficiale: Tsunoda è un pilota AlphaTauri per il 2021

Adesso è ufficiale. Yuki Tsunoda sarà un pilota AlphaTauri a partire dalla stagione 2021 e prenderà il posto lasciato libero da Daniil Kvyat.

Il giapponese classe 2000 in appena due anni di corse in Europa è riuscito ad impressionare Helmut Marko ed ha meritato la promozione in Formula 1 dopo aver chiuso il campionato di Formula 2 al terzo posto in classifica con un bottino di 4 pole, 3 vittorie e la conquista del trofeo dedicato ad Anthoine Hubert riservato al miglior rookie dell’anno.

La promozione di Tsunoda in AlphaTauri era nell’aria già da tempo, ma il team faentino ha voluto attendere la conclusione dei test riservati ai giovani piloti, andati in scena sul tracciato di Yas Marina, per ufficializzare il tutto.

Per Tsunoda è un sogno che si realizza ed il Giappone potrà così tornare ad avere un proprio pilota in Formula 1 dopo una assenza che durava dal 2014 quando Kamui Kobayashi ha affrontato la stagione con la poco competitiva Catheram.

Enorme felicità da parte di Yuki che il prossimo anno sarà compagno di team del confermatissimo Gasly.

"Come la maggior parte dei piloti, il mio obiettivo è sempre stato quello di correre in Formula 1, quindi sono felicissimo di questa notizia. Voglio ringraziare la Scuderia AlphaTauri, la Red Bull e il Dr. Marko per avermi dato questa opportunità e, ovviamente, anche la Honda per avermi supportato finora nella mia carriera, dandomi la grande occasione di correre in Europa".

"Un ringraziamento anche alle squadre con cui ho corso per poter arrivare a questo punto, in particolar modo la Carlin, squadra con cui ho imparato tanto quest’anno. Mi rendo conto che l’anno prossimo porterò con me le speranze di tanti fan giapponesi di F1 e farò del mio meglio anche per loro”.

A dare il benvenuto a Tsunoda nel team faentino è stato Franz Tost.

"La Red Bull segue da un po’ di tempo la carriera di Yuki e sono sicuro che sarà una grande risorsa per la nostra squadra. Quest’anno in Formula 2 ha dimostrato il giusto mix di aggressività e buona comprensione tecnica. Durante i test di Imola dello scorso novembre, quando ha guidato la nostra vettura del 2018, in simulazione gara i suoi tempi sul giro sono stati molto costanti e ha progredito nel corso della giornata, fornendo utili feedback ai nostri ingegneri. Inoltre, la sua integrazione con gli ingegneri della Honda è stata perfetta, il che sicuramente aiuta. Durante i test di Abu Dhabi di questa settimana, ha dimostrato di imparare velocemente e di essere pronto per fare il passo verso la Formula Uno”.