Ufficiale: la Williams promuove Latifi accanto a Russell nel 2020

La Williams ha confermato questa mattina che la sua riserva Nicholas Latifi sarà promossa al ruolo di piloti titolare nel 2020, andando a prendere il posto di Robert Kubica.

Il canadese, che con la squadra di Grove ha completato sei sessioni di FP1 e tre giorni di test, era da tempo indicato come il grande favorito per andare ad affiancare il confermato George Russell.

Per garantirsi i punti necessari a staccare la Superlicenza, quest'anno avrebbe dovuto piazzarsi almeno nella top 5 in Formula 2. Obiettivo centrato, visto che questo fine settimana si presenta all'ultimo appuntamento stagionale al secondo posto in classifica.

"Quest'anno mi è piaciuto molto lavorare con il team" ha dichiarato il canadese. "Supportandolo con lo sviluppo della macchina ed aiutandolo ovunque posso in pista ed in fabbrica. Non vedo l'ora di proseguire questo viaggio e sono entusiasta di fare il mio debutto in F1 al Gran Premio d'Australia 2020".

Il vice-team principal Claire Williams, ha aggiunto: "Tutti noi della Williams siamo rimasti immensamente colpiti da ciò che ha realizzato quest'anno in Formula 2, oltre al suo impegno con la squadra ed al lavoro che ha svolto dietro le quinte".

"Nicholas è diventato un membro rispettato della Willias e non vediamo l'ora che confermi la cosa anche in questo nuovo ruolo, visto che nella prossima stagione proveremo a tornare al centro del gruppo" ha concluso.