Ufficiale: Hulkenberg sostituisce Stroll all'Eifel GP!

Le indiscrezioni circolate a fine FP3 sono diventate ufficiali. Nico Hulkenberg salirà sulla vettura lasciata libera da Lance Stroll per le qualifiche e la gara dell'Eifel GP.

Il pilota canadese già dal mattino non si sentiva molto bene ed il team, in via precauzionale, ha deciso di non rischiare facendolo restare a riposo. Dopo il terzo turno di libere lo staff della Racing Point ha valutato nuovamente le condizioni di Stroll per poi decidere di non fargli proseguire il weekend del Nurburgring.

Il team inglese ha chiamato di corsa Hulkenberg che fortunatamente si trovava a Colonia, a poca distanza dal tracciato, e dopo che il tedesco ha superato con successo il tampone rapido ha ufficializzato la presenza di Nico al fianco di Sergio Perez.

In Racing Point torna così a formarsi una delle migliori coppie presenti in Formula 1 ed Hulkenberg avrà la possibilità di prendere parte al suo terzo weekend di gara in questo 2020 decisamente anomalo.