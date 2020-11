Tsunoda: "Impressionato da potenza e frenata di una F1"

E’ arrivato il giorno del battesimo in Formula 1 per Yuki Tsunoda. Il pilota giapponese, vera e propria rivelazione del campionato 2020 di F2, oggi ha avuto la possibilità di scendere in pista sullo splendido tracciato di Imola al volante di una Toro Rosso TR12 “vestita” con i colori AlphaTauri.

Tsunoda ha affrontato un test di 300 Km fondamentale per poter avere la possibilità di disputare almeno una sessione di FP1 entro la fine della stagione.

Yuki ha rotto il ghiaccio questa mattina, scendendo in pista con pneumatici Pirelli full wet demo, per poi montare gomme slick medie una volta che l’umidità è sparita dall’asfalto ed incrementare il feeling con la monoposto ed il tracciato.

Per Tsunoda questo test non è stato soltanto l’occasione di coronare il sogno di una vita. Il giapponese,infatti, è il candidato numero 1 per prendere il posto di Daniil Kvyat il prossimo anno, ma per riuscirci dovrà conquistare i punti necessari per ottenere la Superlicenza.

Yuki, attualmente, occupa la terza posizione in classifica piloti in Formula 2, ma per avere la matematica certezza di poter compiere il salto di categoria dovrà concludere almeno al quarto posto in campionato.

Al termine di questa giornata, che rimarrà comunque indelebile nei sui ricordi, Tsunoda ha voluto esprimere tutta la propria felicità per essere riuscito a guidare una vettura della massima categoria.

“Oggi, per la prima volta, ho avuto la possibilità di disputare una sessione al volante di una Formula 1 ed è stato molto divertente. E’ un mondo completamente diverso rispetto a quello della Formula 2, soprattutto per quel che riguarda la potenza del motore e dell’impianto frenante”.

“Soprattutto per quel che riguarda la frenata devo ancora imparare qualcosa. La potenza è maggiore di quanto mi aspettassi, ma cercherò di arrivare preparato alla prossima occasione”.

“Non mi sono preoccupato di cercare i tempi sul giro, ma mi sono concentrato sull’abituarmi alla vettura e completare i 300 Km di test previsti. Sono molto soddisfatto di esserci riuscito”.

La prima differenza che ha notato Yuki rispetto ad una vettura di F2, oltre al maggiore impegno fisico richiesto per portare al limite una monoposto di Formula 1, è la notevole quantità di regolazioni sul volante da effettuare durante la guida.

“Ho svolto un allenamento fisico mirato per essere pronto, ma anche con questo training specifico sono arrivato a fine giornata un po' stanco. Ad ogni modo sono davvero contento di questa esperienza. All’interno di una monoposto di Formula 1 un pilota è impegnato nel gestire numerose funzioni mentre è alla guida, ma mi ero già preparato al simulatore”.

Uno dei grandi scogli da superare per il pilota nipponico sarà quello di migliorare il suo inglese. Yuki, a fine giornata, ha affermato di aver dialogato nella sua lingua madre con i tecnici Honda per una migliore comprensione.

“Ho iniziato a parlare con gli ingegneri AlphaTauri già dallo scorso mese, quando mi sono recato in fabbrica per preparare il sedile. Abbiamo subito stabilito un buon rapporto. Ovviamente quando ho dovuto parlare delle prestazioni della power unit Honda mi sono espresso in giapponese, così da avere meno difficoltà”.

Yuki ha poi raccontato un retroscena curioso. Prima del test il pilota giapponese avrebbe avuto la possibilità di correre a Spa in occasione dell’appuntamento dell’Euroformula Open, ma Helmut Marko gli ha impedito di scendere in pista.

“Ero stato invitato dal team Carlin per correre a Spa ed ho chiesto il permesso ad Helmut. Lui mi ha risposto negativamente invitando a concentrarmi solo sul test in Formula 1 senza altre distrazioni”.

Finito il test, per Tsunoda è daccapo il momento di concentrarsi sulla realtà e di focalizzarsi esclusivamente sulle ultime quattro gare della stagione in Formula 2.

“Nel complesso questa giornata è stata molto divertente ed una parte del merito va alla pista di Imola che l’ha resa ancora più interessante”.

“Adesso mi aspettano altri due round di Formula 2, ed altre quattro gare da disputare. Mi concentrerò su ogni singola sessione e poi vedremo quale sarà il risultato alla fine della stagione”.