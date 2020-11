Tost: "Tsunoda potrebbe disputare le FP1 ad Abu Dhabi"

Yuki Tsunoda si avvicina sempre più alla Formula 1. Il pilota giapponese, infatti, oggi debutterà al volante di una Toro Rosso STR13 sul tracciato di Imola, teatro del bel quarto posto ottenuto domenica scorsa da Daniil Kvyat.

Il test fa parte dei piani di AlphaTauri per preparare Tsunoda al debutto in Formula 1 il prossimo anno, in attesa che il giapponese conquisti i punti necessari per ottenere la superlicenza al termine dell’attuale stagione di Formula 2.

Tsunoda, però, avrà modo anche di provare la AlphaTauri 2020 in occasione dei rookie test di Abu Dhabi che si disputeranno subito dopo l’ultimo round del campionato, ed inoltre potrebbe anche disputare il primo turno di prove libere sul tracciato di Yas Marina, anche se ancora nulla è stato deciso.

Per ottenere i punti necessari per la superlicenza Yuki dovrà concludere la stagione 2020 di F2 al quarto posto in campionato. Al momento il pilota del team Carlin occupa la terza piazza seguito con sole 2 lunghezze di ritardo da Christian Lundgaard, mentre Robert Shwartzman e Nikita Mazepin occupano attualmente il quinto posto e sono entrambi distanti 7 punti dal giapponese.

Franz Tost ha commentato la vicenda Tsunoda: “Yuki deve abituarsi ad una monoposto di Formula 1 ed il suo debutto avverrà proprio a Imola. Sicuramente non è il tracciato più semplice per un debuttante, ma gli forniremo tutte le indicazioni necessarie”.

“Vogliamo che percorra i 300 Km consentiti così da avere il permesso da parte della FIA di potergli fare disputare una sessione di FP1 in Barhain o ad Abu Dhabi”.

“Vedremo cosa sarà necessario, tutto dipenderà da come concluderà la stagione di F2. Se riuscirà a chiudere al quarto posto avrà i punti necessari per ottenere la superlicenza, mentre se dovesse chiudere quinto allora dovrà disputare due sessioni di FP1 perché queste consentono di ottenere un punto ciascuna”.

Ad Imola l’AlphaTauri ha mostrato tutti i suoi progressi con il quarto posto di Kvyat e soltanto una guasto tecnico ha impedito a Pierre Gasly di concretizzare un’ottima qualifica.

Il pilota francese è stato confermato con il team di Faenza anche per la prossima stagione, mentre Kvyat sembra prossimo ad abbandonare la squadra. Oltre al nome di Tsunoda, però, in AlphaTauri potrebbe affacciarsi anche quello di Albon qualora il tailandese venisse scartato dalla Red Bull a fine anno.

“E’ meglio avere la coda di piloti fuori dalla porta piuttosto che non avere nessuno” ha proseguito Tost.

“Credo che la decisione arriverà presto e sarà presa dalla Red Bull. Noi non abbiamo fretta. Tutto dipenderà da come si posizionerà in classifica Tsunoda. Questo è l’elemento importante”.

Tost ha poi voluto sottolineare come l’eventuale approdo del giapponese in AlphaTauri non dipenderà dal “pressing” della Honda per avere un proprio pilota in Formula 1.

“Assolutamente no. Il suo arrivo in AlphaTauri sarà merito solo delle sue performance, non c’entrano nulla gli sponsor. E’ sempre stato così sia in Toro Rosso che in AlphaTauri”.

“Dobbiamo essere certi che il pilota abbia le capacità e le competenze necessarie per ottenere successi in Formula 1. Siamo anche la squadra sorella della Red Bull e loro si aspettano dei buoni piloti da noi”.