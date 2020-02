Tost: "L'obiettivo di AlphaTauri? Il quinto posto nel 2020!"

Idee chiare ed una buona dose di fiducia. Franz Tost, che ha apprezzato molto il debutto dall’Alpha Tauri nella cornice dell’Hangar-7 di Salisburgo, sembra avere un piano più chiaro della stessa livrea della AT01, siglia della monoposto 2020: “Abbiamo visto dei buoni risultati in galleria del vento, un buon aumento di carico aerodinamico, e questo sappiamo che si traduce in un grande aiuto nelle curve a media e bassa velocità. Oltre ad un’aerodinamica che sembra promettere bene, abbiamo un pacchetto di Red Bull Technology, che comprende cambio, idraulica, sospensione posteriore completa e quella anteriore ad esclusione dei wishbones. Abbiamo due piloti con esperienza, un aspetto nuovo per il team che non ha mai avuto due drivers con così tante gare. Infine anche la squadra sta facendo progressi, e il pacchetto nel suo complesso mi rende ottimista”.

Obiettivo quinta forza?

“Si, confermo, questo è l’obiettivo nella classifica costruttori 2020, ed è giusto che sia così”.

La partnership con Red Bull Technology proseguirà anche sul fronte degli sviluppi stagionali?

“Lo sviluppo lo gestiremo autonomamente, le sospensioni che abbiamo sulla monoposto sono quelle che la Red Bull ha utilizzato nel 2019, siamo un anno indietro rispetto a loro, ma ritengo che sia una soluzione migliore rispetto al doverle realizzarle per conto nostro. Red Bull ha un livello notevole di tecnologia ed un gruppo di lavoro di grandissima esperienza, quindi mi va benissimo avere del loro materiale 2019”.

I top-team dovranno gestire con molta attenzione le risorse durante la stagione, sarà cruciale la decisione in merito a quando spostare il massimo delle energie sul progetto 2021. È una problematica che dovrete affrontare anche in Alpha Tauri?

“Al momento non sappiamo ancora, è prematuro. Abbiamo iniziato a lavorare sul progetto 2021 lo scorso mese di ottobre, ma dovremo capire dove ci collocheremo sul fronte performance rispetto ai nostri avversari diretti prima di prendere delle decisioni. Abbiamo discusso molto sulla necessità di dedicare risorse allo sviluppo della monoposto 2020 o viceversa sulla possibilità di concentrarci totalmente sul progetto 2021, ma non è ancora chiaro come ci muoveremo. Al momento stiamo lavorando molto sulla 2020, ma credo che ad aprile-maggio la situazione sarà più chiara. Oggi siamo all’80% sulla 2020, e 20% sulla 2021”.

La vostra coppia di piloti sembra concentrata e pronta per garantirvi una buona stagione. Anche i rapporti tra Gasly e Kvyat sembrano ottimi visti dall’esterno. Può essere un valore aggiunto al vostro Mondiale?

“Speriamo. Concordo con questa analisi, ma ricordiamoci sempre che quando si parla di piloti bisogna essere prudenti, perché quando abbassano la visiera diventano altre persone. Ma al momento le premesse sembrano buone”.

Ciclicamente arrivano sempre voci sussurrate secondo le quali la vostra squadra sarebbe per essere ceduto all’offerente di turno. Speculazioni?

“Non ho idea del perché, sono quindici anni che sento sbucare voci su qualcuno che vuole comprare la nostra squadra, è sempre la stessa storia. Ci sono stati a volte degli approcci, ma con condizioni poco probabili, come ad esempio la richiesta che la Red Bull resti sponsor della squadra. Credetemi, non sono rumors da prendere sul serio”.