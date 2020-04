Todt: "Non è detto che i fan vengano ai GP finita la pandemia"

La pandemia di Coronavirus ha già costretto il circus a rinunciare alle prime 9 gare della stagione (con cancellazioni e rinvii), mentre altre restano in forse, ma il Presidente FIA è convinto che comunque il calendario possa essere stilato anche partendo più avanti, nonostante ci siano perplessità sulla presenza di fan.

“Un altro problema che dobbiamo affrontare è l'interesse del pubblico - ha dichiarato Todt nell'intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com - Quando tutto questo sarà finito, ci sarà ancora voglia di andare alle gare? O ad una partita, in teatro, al ristorante, al cinema? Dobbiamo capire come ricominciare perché al momento siamo tutti limitati in quella che era la nostra libertà, a seconda di chi siamo e dove ci troviamo".

Il francese è convinto che con 3 GP per mese si possa arrivare ad almeno 18 partendo a luglio-agosto, ma non è altrettanto sicuro di quello che vorranno fare i tifosi e i promoter dopo questa crisi.

“Appena sapremo che si può ripartire penso che ci potranno essere due o tre GP al mese. Cominciando a luglio o agosto e proseguendo fino a dicembre. Abbiamo sei mesi, moltiplicando per tre siamo su un numero ottimo di gare. Ma non dimentichiamo che stiamo affrontando situazioni diverse perché gli organizzatori possono anche procedere con tutte le misure di sicurezza, ma se poi si rifiutano di farlo o hanno perplessità? Un evento è una festa e dobbiamo fare sì che sia così, non possiamo organizzarlo se poi non ci sono questi presupposti".

Un altro scenario emerso è che la stagione 2020 di F1 possa anche terminare nel 2021, scelta che Todt non vede molto attuabile, seppur tutto resti nelle mani di Liberty Media.

“E' qualcosa di cui abbiamo discusso e che è nelle mani di chi gestisce i diritti commerciali, dato che ci sono dei contratti. Voglio dire, a noi spetta dare l'ok oppure no in quanto organo di governo".