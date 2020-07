Todt: "La crisi opportunità per Mugello e Imola di essere in F1"

Per ora il calendario di F1 2020 è composto da 8 gare ufficializzate, ma la FIA e i vertici della categoria sono al lavoro per confermare altri eventi per cercare di portare il Mondiale ad avere almeno 15 gare, con l'obiettivo di avere un massimo di 17 gran premi.

Il presidente della FIA Jean Todt ha incontrato Chase Carey in Austria nel corso di questo fine settimana per discutere di come potrebbe essere il calendario 2020 dopo l'ultima gara attualmente in programma che, ricordiamo, a oggi è Monza, prevista il 6 settembre.

Mugello, Imola e Portimao sono gare che potrebbero essere programmate tra settembre e ottobre, con la pista toscana che è ormai a un passo dall'essere ufficializzata come Gran Premio della Toscana. Più complicata invece la situazione delle gare fuori dall'Europa a causa delle limitazioni di viaggio che rendono difficile per la F1 confermarle.

Tuttavia, il primo evento che sarà disputato dopo Monza - il nono dell'anno - dovrebbe essere annunciato la prossima settimana. Jean Todt ha affermato di vedere nel calendario entrambe le nuove gare italiane, dunque parliamo del Mugello e di Imola.

"Mi piacerebbe molto rivederle", ha risposto il presidente della FIA a una domanda posta da Motorsport.com. "In ogni difficoltà c'è un'opportunità, quindi penso che dare un'opportunità a circuiti come il Mugello, che è un tracciato di Grado 1, a Imola, che è un circuito di Grado 1, sia fantastico".

"E' chiaro che dobbiamo trovare dei modi per ottimizzare la situazione attuale, anche per quanto riguarda l'organizzazione degli eventi. Non siamo certo contenti di aver fatto due eventi consecutivi su una stessa pista, ma al momento non abbiamo altre opzioni. L'altra sarebbe stata rimanere a casa e attendere che la situazione potesse migliorare".

Todt, però, non si è voluto sbilanciare ulteriormente sul calendario 2020: "Sarebbe inopportuno se annunciassi cose che sono di competenza del detentore dei diritti commerciali della F1, che lavora giorno e notte per cercare di presentare un calendario".

"So che presto verranno forniti ulteriori dettagli, perché tutti hanno bisogno di maggiori informazioni sul nuovo calendario. Come ho detto, questo arriverà presto".

"In alcuni paesi la situazione è ovviamente molto complessa, quindi è necessario avere molta creatività per vedere quali saranno le possibili soluzioni non pianificate e per ottimizzare e presentare un calendario che sarà ovviamente composto da un numero minore di 22 gare, ma che sarà certamente molto più ampio di quello annunciato sino a questo momento".