Todt convinto: la FIA è pronta a gestire le irregolarità in F1

L'organo di governo ha indagato a fondo sul propulsore 2019 della Ferrari, sospettando che la squadra italiana avesse trovato un modo intelligente per aggirare le restrizioni sul flusso di carburante.

Alla fine, la FIA non ha potuto dimostrare che la Ferrari avesse infranto il regolamento, così si è giunti a un accordo privato con la squadra per chiudere la questione.

Una delle successive lamentele delle squadre rivali sulla questione è stata che l'incapacità della FIA di comprendere appieno ciò che la Ferrari aveva fatto, ha lasciato dubbi sulla capacità o meno dell'organo di governo di scovare efficacemente le squadre che infrangevano le regole.

In risposta a questi suggerimenti, il presidente della FIA Jean Todt ha affermato che, pur non potendo garantire che tutte le potenziali violazioni al regole vengano rilevate, ha fiducia nel fatto che la competenza del suo staff, insieme moderne strutture aziendali, farà in modo che nessuno passa farla franca con un palese imbroglio.

"Probabilmente ora è più complesso, ma, dicendo questo, se si vede l'organizzazione sul lato tecnico della FIA ora rispetto a quello che era, non era sempre stata a questo livello" ha detto Todt a Motorsport.com in un'intervista esclusiva.

"Credo che in un mondo moderno, con gli informatori, con tutto questo, sia molto più difficile per i responsabili chiedere ad alcuni membri del loro team di essere complici di un illecito".

"Le persone che passano da una squadra all'altra, rendono molto difficile una cosa del genere".

"Ma se mi chiedete se siamo in grado di rilevare qualsiasi cosa anomala che possa accadere, allora la risposta è no".