Marko attacca il DAS: il divieto FIA 2021 è scattato subito

Quando nella mattinata di ieri sulla Mercedes di Lewis Hamilton è emersa la presenza del sistema DAS, nel paddock di Barcellona è iniziato un rapido tam-tam.

Gli avversari del team campione del mondo si sono divisi, c’è stato chi ha giudicato con ammirazione l’idea partorita dal gruppo di lavoro guidato da James Allison, e chi si è affrettato a leggere il regolamento passando poi la palla agli uffici legali, non convinto della legalità del dispositivo.

Il primo a commentare con i media è stato Helmut Marko, che ha giudicato il DAS una sorta di sospensione attiva nei suoi effetti:

“Se l’utilizzo di questo sistema cambia l’altezza da terra, anche nell’ordine di una misura piccolissima, allora deve essere vietato perché corrisponde al comportamento di una sospensione attiva”.

Queste le prime battute a caldo, ma le discussioni sono proseguite e ovviamente sono ancora in corso.

Partiamo da un punto fermo: non sta alla Mercedes dimostrare la regolarità del suo dispositivo, quanto agli avversari riuscire a trovare una chiave di lettura del regolamento che possa mettere in dubbio la legalità del sistema.

“Ora ci poniamo molte domande – commentava ieri nel paddock di Montmelò un addetto ai lavori – ma sono tutti quesiti che sicuramente sono già stati discussi ed analizzati nei chiarimenti tra Mercedes e FIA. Se hanno avuto l’okay a montare in macchina questo dispositivo, credo che i tecnici della Federazione Internazionale abbiano ricevuto delle risposte esaurienti”.

Nella caccia all’articolo del regolamento che potrebbe mettere in crisi la legalità del DAS, l’unico aspetto che sembra avere dei margini di discussione (anche se al momento appaiono ridotti) è quello legato alla sicurezza.

La FIA sembra essersi riservata delle valutazioni finali su questo fronte, ma intanto è arrivata la conferma che il sistema DAS sarà esplicitamente vietato nel regolamento tecnico 2021.

Il regolamento tecnico 2021 della FIA è stato pubblicato a novembre e se l'articolo10.5 cita che "...il riallineamento delle ruote sterzanti, definito dagli attacchi interni della sospensione che rimangono a una distanza fissa uno dall'altro, deve essere definito in modo unico da una sola posizione del volante".

Questo è il segno che gli uomini Mercedes avevano presentato l'idea del DAS a Nikolas Tombazis ben prima, tanto che i commissari della Federezione Internazionale avevano fatto in tempo a inserire una specifica norma che avrebbe vietato la soluzione che vivrà, dunque, solo un anno. Un intervento rapido che rafforza l'ideaa di chi ha intenzione di far valere le ragioni di sicurezza nel tentativo di bandire la soluzione geniale.

La notizia è stata vista come una carta in più da giocare da parte degli avversari della Mercedes, ma sembra anche una decisione per stroncare sul nascere una corsa verso un sistema non certo economico in un momento di svolta verso il budget cup.