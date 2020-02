Hamilton è sibillino: "Preoccupato, ma fiducioso"

Dicono che le grandi personalità amino parlare a voce bassa per costringere chi ascolta al silenzio. In passato era Bernie Ecclestone ad un utilizzare un tono al limite del comprensibile, oggi a Montmelò si è aggiunto anche Lewis Hamilton.

L’analisi fatta del campione del Mondo al termine dei test di Barcellona promuove la Mercedes, ma ci sono ancora degli interrogativi su alcun i aspetti che dovranno trovare una risposta al più presto.

Nel corso dei sei giorni di test la Mercedes ha dovuto sostituire la power unit per tre volte e lo stesso è accaduto in Williams.

“Complessivamente abbiamo completato un buon test – ha spiegato Hamilton – ma non possiamo dire che sia stato perfetto perché abbiamo rilevato una serie di problemi che stiamo ancora cercando di risolvere. Al momento non so quanto tempo richiederà l’analisi e la definitiva soluzione di questi imprevisti, vedremo, ma se vogliamo vederla in modo positivo è meglio aver identificato queste problematiche durante i test e non nel corso di weekend di gara”.

“Preoccupato? Sì, certamente. Consideriamo anche che negli anni scorsi nei test pre-stagionali l’affidabilità era sempre stata ottima, mentre durante queste prove siamo ricorsi al terzo motore. Diciamo che non è lo scenario ideale, ma ho fiducia nei ‘ragazzi’ che sono in sede. Non abbiamo molto tempo a disposizione, ma possono provare ad intervenire per poter iniziare con il piede giusto a Melbourne”.

Passando al fronte performance, Lewis ha promosso il progetto W11, un verdetto non certo a sorpresa:

“Non ho idea di dove ci troviamo rispetto ai nostri avversari, il team probabilmente avrà un'idea più chiara della mia, ma posso dire che mi sento a mio agio e credo di avere tutto per tirare fuori il pieno potenziale possibile già da Melbourne, solo li scopriremo se sarà sufficiente per confermarci davanti a tutti".

Scorrimento Lista Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 1 / 13 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 nel garage 2 / 13 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 3 / 13 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 4 / 13 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 5 / 13 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 6 / 13 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 7 / 13 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 8 / 13 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 9 / 13 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 10 / 13 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 11 / 13 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 12 / 13 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton's Mercedes F1 W11 ritorna ai box 13 / 13 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Related video