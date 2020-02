Ferrari: un problema di lubrificazione ha fermato Vettel

L’imperturbabilità di Mattia Binotto è ammirevole. Al team principal va riconosciuta l’enorme capacità di saper affrontare le cose negative esattamente come se fossero positive. Riesce sempre a trasmettere una dose di ottimismo, un atteggiamento che è in netto contrasto con chi l’aveva preceduto al timone della Scuderia.

La Ferrari si è nascosta, ormai questo è palese. Il vero valore della SF1000 lo vedremo solo la prossima settimana, quando anche la Rossa, dopo aver svolto tutte le prove aerodinamiche e di set up, si dedicherà alla ricerca del tempo con il serbatoio vuoto e le gomme morbide.

Il giudizio sulla macchina del Cavallino è sospeso, non è giusto lasciarsi andare a considerazioni su una monoposto che non è stata mai portata al limite, visto che i tre giorni di collaudo sono serviti a scandagliare i diversi comportamenti della Rossa al variare del carico di carburante e delle diverse regolazioni delle sospensioni e aerodinamiche.

Se il campanello d’allarme non è suonato per la mancanza delle prestazioni, è scattato per l’affidabilità. A Sebastian Vettel si è... rotto il motore in mattinata dopo 40 giri percorsi.

Il tedesco ha accusato un calo di potenza e ha accostato la Rossa alla curva 12 su indicazione della squadra: Sebastian ha fermato immediatamente la vettura a bordo pista così da ridurre al minimo le conseguenze del guasto e permettere uno studio approfondito del problema.

È uscito con cautela dall’abitacolo, lasciando presagire un guaio all’ibrido, ma poi si è accucciato per guardare il retrotreno, prima di tornare ai box con una macchina di servizio.

I tecnici del Cavallino hanno spedito la power unit subito a Maranello per scoprire cosa abbia provocato lo stop, ma le indicazioni emerse dalla telemetria hanno indicato al “muretto” dentro i box che a cedere non è stato niente dell’ibrido, ma qualcosa del motore termico.

Considerando che la stagione deve essere completata con tre unità, è evidente che questo problema debba preoccupare. Perché è arrivato dopo appena 1.368 km di vita quando un motore dovrebbe durare quasi 5 mila km (7 GP).

Eppure nel paddock non si sono viste facce troppo corrucciate: pare ci sia stato un guaio nell’impianto di lubrificazione e ci sia stata una perdita d’olio che è stata individuata in tempo per evitare la “cottura” del 6 cilindri.

Potrebbe essersi rotta una banale fascetta e se così fosse non sarebbe niente di grave. Del resto Haas e Alfa Romeo non hanno accusato problemi di power unit su monoposto che sono meno estreme della Rossa.

Il dato positivo di giornata è che la SF1000 si è arrampicata in vetta alla classifica delle velocità massime: Vettel, infatti, ha toccato i 329 km/h alla speed trap, diventando il più rapido dei tre giorni non appena la vettura è stata un po' scaricata aerodinamicamente.