Ferrari SF1000: nel long run è stata più veloce di Red Bull

La vigilia della seconda sessione di prove programmate sul circuito di Montmelò (che scatterà mercoledì) è animata da un interrogativo che sovrasta tutti gli altri dubbi: quanto vale la Ferrari SF1000?

Un quesito opportuno, che si basa su una certezza: nei tre giorni di test disputati la scorsa settima, la Ferrari (per diversi motivi) non ha mostrato il suo potenziale.

Questo non significa che da mercoledì vedremo con certezza una rossa capace di infastidire la Mercedes, ma sapremo di più sul valore del progetto SF1000.

Mattia Binotto ha confermato che qualche preoccupazione nel box del Cavallino non manca, ma il team principal ha anche spiegato come il programma di lavoro svolto finora sia stato focalizzato su prove aerodinamiche e non sull’ottimizzazione del setup e la conseguente ricerca della performance.

Insomma, c’è da attendere ancora qualche giorno per poter avere elementi di valutazione più chiari, ma… c’è un dato che non è passato del tutto inosservato nel corso del primo test.

Venerdì pomeriggio Sebastian Vettel è sceso in pista nell’ultima ora di attività per una simulazione di gara con gomme C2. Il tedesco ha percorso sedici giri ad un ritmo molto costante, con un tempo complessivo di 21’56”511.

Curiosamente poche ore prima Verstappen aveva percorso un long-run identico (stesse gomme e stesso numero di giri) e il pilota della Red Bull ha concluso la sequenza con un tempo complessivo di otto secondi e mezzo più lento del ferrarista.

Ovviamente il tutto non è passato inosservato agli avversari, ma resta un dubbio: quanta benzina aveva a bordo Vettel? Nei test, si sa molto bene, la quantità di carburante imbarcata è il miglior modo per mascherare il proprio potenziale, 30 chilogrammi in più o meno alterano il tempo sul giro di oltre mezzo secondo.

Sempre sulla distanza di sedici giri, anche Albon (che nel pomeriggio di venerdì ha preso il posto di Verstappen) ha completato una simulazione di gara (ma con gomme C1) confermando un passo molto buono, leggermente più veloce di quello di Verstappen.

Ritmo stellare invece per le Mercedes, anche se è mancato il confronto a parità di mescola con i rivali diretti.

Tra i ‘run’ più impressionanti c’è quello percorso nel mattino di venerdì da Hamilton, che con gomma C3 ha confermato un ritmo velocissimo sulla distanza di dieci giri.

Il tutto, come detto, al netto dei carichi di benzina. Per fugare i dubbi i modo definitivo bisognerà attendere tre settimane, quando si spegnerà il semaforo sulla griglia di partenza di Melbourne.

Ecco il confronto dei migliori long run

Hamilton Vettel Verstappen Albon Albon C3 C2 C2 C2 C1 1’19”831 1’21”780 1’22”664 1’23”178 1’22”420 1’19”835 1’21”844 1’22”533 1’23”223 1’22”357 1’19”715 1’22”094 1’22”541 1’23”369 1’22”310 1’20”448 1’22”025 1’22”590 1’23”278 1’22”844 1’20”277 1’22”051 1’23”037 1’23”581 1’22”179 1’20”625 1’22”108 1’22”800 1’23”573 1’22”889 1’20”609 1’22”243 1’22”791 1’23”364 1’22”635 1’20”729 1’22”360 1’22”501 1’23”238 1’22”762 1’20”580 1’22”776 1’23”088 1’23”698 1’22”780 1’21”686 1’22”501 1’22”875 12’30”502 1’22”809 13’24”335 1’22”625 1’22”707 1’22”460 1’22”437 1’22”776 1’22”875 1’22”533 1’23”223 1’22”848 1’22”533 1’23”223 1’22”848 1’22”317 1’23”049 1’22”973 1’22”435 1’23”096 1’22”678 1’22”382 1’22”871 1’22”752 21’56”511 22’05”142 22’02”571

