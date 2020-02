Ferrari: prove di flessione sull'ala anteriore della SF1000

La Ferrari non è preoccupata delle prestazioni della SF1000: la squadra del Cavallino continua a raccogliere dati sul comportamento della Rossa in pista per correlarli con i dati di CFD e galleria del vento.

Nell'immagine di Giorgio Piola si può osservare l'ala anteriore che è stata strumentata con dei sensori di altezza per misurare le flessioni: all'esterno delle due paratie laterali sono stati montati dei misuratori di altezza dall'asfalto esattamente come sul profilo neutro centrale dell'ala davanti al nasino.

Nella parte interna della paratia, invece, sono stati posti i bollini a mirino per registrare con una telecamera HD come avvengono le variazioni di altezza non solo sull'asfalto della pista ma anche cavalcando i cordoli.

Nonostante le prove aerodinamiche Charles Leclerc ha rivelato una maggiore brillantezza rispetto a ieri, rivelando un potenziale che pare esserci, nonostante il freddo che al momento non permette alle gomme di andare facilmente in temperatura.

Sulla Rossa è stato usato anche il flo viz per analizzare i flussi nel diffusore posteriore.