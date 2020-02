Ferrari: Binotto e Vettel... tubano parlando del futuro Rosso

Che Sebastian Vettel rappresenti oggi per la Ferrari la prima opzione in chiave 2021 è ben chiaro. Mattia Binotto lo aveva sottolineato nella conferenza stampa alla presentazione della SF1000, e lo ha ribadito oggi a Barcellona.

Il team principal del Cavallino ha aggiunto qualche indizio in più, facendo immaginare un contesto di ‘lavori in corso’ che spera di poter arrivare presto ad una buona soluzione che accontenti tutte le parti in causa.

Vista seduta sul divano su cui Liberty e FIA conducono le interviste (una novità 2020) il tandem Binotto-Vettel sembra una coppia di amici, con quella complicità di chi si conosce da tempo ed in quel tempo ha condiviso molto.

Tra i due sembra esserci la base su cui poggerà un rinnovo, ma poi ci sarà anche da parlare di ingaggio, e qui probabilmente la parola si sposterà sull’asse Camilleri-Vettel. Le premesse al momento sono comunque quelle di una buona riuscita, soprattutto ascoltando Binotto.

“Ho già detto come stanno le cose – ha confermato il team principal del Cavallino - Seb è la nostra prima opzione, sono molto contento della nostra line-up che ritengo essere probabilmente la migliore in Formula 1. Abbiamo iniziato a discutere con Seb, diciamo colloqui preliminari, presto arriveremo al punto in cui valuteremo cosa è meglio per entrambi. Credo e spero che molto in tempi brevi si possa arrivare ad un accordo”.

“Come condurremo le discussioni? – ha proseguito Binotto – Cena, un bicchiere di vino rosso. Conosco Seb ormai da molti anni, non solo dalla prospettiva di team principal, ma anche dal ruolo tecnico che occupavo in precedenza".

"Da parte mia l'ultimo anno è stato molto importante perché abbiamo iniziato a conoscerci sempre di più, sempre meglio. Penso che la relazione sia molto buona, e mi aspetto una discussione tranquilla, non un appuntamento formale nelle nostre agende. Arriverà un momento in cui inizieremo a discutere sui punti cruciali, quali sono i suoi obiettivi e quali sono i nostri obiettivi, e la rispettiva visione del futuro”.

Vettel, come da tradizione, resta sulle sue...

“Pressione? Non c’è nulla di diverso rispetto alla situazione i cui mi sono trovato tre anni fa, prima dell’ultimo rinnovo. Ma al momento siamo molto impegnati su altri fronti, ed è giusto che le energie vengano indirizzate la".

"Penso che sappiamo cosa vogliamo da entrambe le parti. Da parte mia sono in giro ormai da un po', ma amo ancora quello che faccio, adoro guidare. Mi sono davvero emozionato quando sono salito in macchina la scorsa settimana e sono qui per vincere. Negli ultimi anni ci sono state stagioni buone, migliori di altre, ma non con il finale che speravamo, sono arrivato in Ferrari per vincere il campionato e la fame e la determinazione non sono cambiate, in tutti il team. Siamo qui per combattere”.