Ferrari: a Barcellona inizia Vettel e finisce Leclerc

Sebastian Vettel e Charles Leclerc si divideranno l’abitacolo della SF1000 nella prima giornata del secondo test pre-stagionale in programma da mercoledì a venerdì a Montmelò.

Sarà il tedesco a scendere in pista sul circuito di Catalunya nella sessione del mattino e cederà poi il volante a Leclerc per le quattro ore pomeridiane.

Giornata piena, invece, quella che attende Vettel giovedì, dopo che la scorsa settimana si è ritrovato qualche chilometro di percorrenza in meno del previsto a causa di un problema manifestatosi sulla sua power unit nel giorno conclusivo del T1.

I tecnici della Ferrari hanno portato la power unit a Maranello, dove è stata smontata ed analizzata.

Le verifiche hanno confermato come causa dello stop un problema (non strutturale) al circuito di lubrificazione come avevamo anticipato su Motorsport.com. La cosa non desta pertanto grandi preoccupazioni tra gli ingegneri del Cavallino e le correzioni per risolvere il problema sono già in atto.

La Ferrari ha confermato che nella seconda giornata di test inizieranno a lavorare anche sulla ricerca della performance, con simulazioni di qualifica e gara. A chiudere i test pre-stagionali sarà poi Leclerc, in pista per l’intera giornata di venerdì.

Scorrimento Lista Sebastian Vettel, Ferrari 1 / 23 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala anteriore 2 / 23 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 3 / 23 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari al muretto dei box 4 / 23 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images I meccanici Ferrari fanno muro per nascondere la SF1000 5 / 23 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Il casco di Sebastian Vettel, Ferrari 6 / 23 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastien Vettel, Ferrari 7 / 23 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 8 / 23 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 9 / 23 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 10 / 23 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastien Vettel, Ferrari SF1000 11 / 23 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastien Vettel, Ferrari SF1000 12 / 23 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastien Vettel, Ferrari 13 / 23 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Meccanici della Ferrari lavorano sulla Ferrari SF1000 di Charles Leclerc 14 / 23 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Dettaglio del muso della Ferrari SF1000 15 / 23 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Dettaglio dell'ala anteriore della Ferrari SF1000 16 / 23 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000, dettaglio del fondo 17 / 23 Foto di: Giorgio Piola Charles Leclerc, Ferrari SF1000 18 / 23 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 19 / 23 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, Sebastien Vettel, Ferrari e Charles Leclerc, Ferrari 20 / 23 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 21 / 23 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Dettaglio freni anteriori, Ferrari SF1000 22 / 23 Foto di: Giorgio Piola Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, steringe la mano a Charles Leclerc, Ferrari 23 / 23 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Related video