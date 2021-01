Test F1: c'è la conferma che si faranno in Bahrain

Adesso è sicuro: l’unica sessione di test di Formula 1 si terrà in Bahrain dal 12 al 14 marzo.

Formula 1, FIA e le squadre hanno raggiunto un accordo per spostare i collaudi invernali sulla pista di Sakhir, dove il 28 marzo si disputerà la prima gara del mondiale 2021 con il GP del Bahrain.

Saltano i test previsti a Barcellona dal 2 al 4 marzo con lo spostamento del GP dell’Australia al 21 novembre e lo spostamento del GP d’apertura a Sakhir: il nuovo calendario favorisce che i collaudi si svolgano nell’emirato dove non ci sono particolari restrizioni legate al COVID come invece sarebbe successo in Catalunya.

La sessione di test si svolgerà dal venerdì alla domenica, vale a dire due weekend prima dell'evento di apertura, con 11 giorni liberi prima che le monoposto scendano in pista per le FP1 a Sakhir.

Era stata discussa la possibilità di effettuare il test la settimana prima del GP, ma ciò avrebbe richiesto una variazione del regolamento sportivo della FIA che specifica che i collaudi debbano tenersi almeno 10 giorni prima della gara di apertura. La maggior parte delle squadre era favorevole a questa soluzione che avrebbe ridotto i costi di permanenza in Bahrain, tuttavia c’è stata l’opposizione della McLaren.

Il team di Woking, infatti, sta cambiando fornitore di motore, passando da Renault a Mercedes, e preferisce di avere più tempo fra l’ultimo giorno di collaudo e il debutto ufficiale per valutare il nuovo pacchetto tecnico.

Anche il promotore del campionato preferisce che ci sia un buco di due settimane. Il cambiamento di date che era nell’aria da tempo dilata i tempi di delibera delle monoposto 2021 che dovranno essere spedite in Bahrain con il resto dell'attrezzatura fra il 4 e 5 marzo.

Per quel periodo dovranno essere ultimate anche le seconde vetture e i ricambi che saranno spediti in un unico invio. È la prima volta nell’era moderna che la F1 debutta al di fuori dall’Europa, anche se i team, volendo, avranno la facoltà di spendere un filming day prima della partenza per Sakhir, mentre altri potranno effettuare i 100 km per le riprese commerciali dopo il test collettivo, visto che saranno tutti di stanza nei box del Bahrain dove le monoposto saranno rialzate prima del GP di apertura.