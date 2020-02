Alfa Romeo: è sparita la pinna dal cofano della C39

L'Alfa Romeo oltre all'ala posteriore nuova che si era già vista nei giorni scorsi per bilanciare quella anteriore di disegno completamente diverso, ha fatto debuttare anche un cofano motore privo della pinna stabilizzatrice che Kimi Raikkonen ha utilizzato in mattinata.

Il finlandese nel pomeriggio dell'ultima giornata di test a Barcellona ha svolto una simulazione di Gran Premio utilizzando la nuova configurazione aerodinamica.

A giudicare dai tempi non avrebbe entusiasmato, ma anche Iceman non è parso particolarmente in forma, facendo molta fatica a portare la C39 alla corda del tornantino della curva con un fastidioso sottosterzo che non gli ha mai permesso di disegnare la traiettoria ideale.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 dotata di pinna sul cofano motore Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

