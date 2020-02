Alfa Romeo C39: nuovo profilo principale sull'ala davanti

L’Alfa Romeo ha fatto debuttare con Robert Kubica un’ala anteriore totalmente nuova nella prima giornata della seconda sessione di test a Barcellona.

Alfa Romeo C39, dettaglio dell'ala anteriore nuova Photo by: Giorgio Piola

Il polacco è sceso in pista con una versione ridisegnata nel profilo principale: l’ala del debutto aveva una leggera arricciatura in prossimità della paratia laterale, mentre adesso è stato cambiato il concetto con una parte centrale lineare che poi si è leggermente arcuata in alto, per scendere nuovamente e inclinarsi verso l’alto all’attacco con la bandella laterale.

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39 mntre effettua le prove aerodinamiche Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

È curioso che anche il marciapiede all’esterno sia leggermente più grande e un po’ inclinato verso l’esterno. Il secondo elemento del profilo principale ha una corda sensibilmente più corta con supporti maggiorati, mentre i tre flap supplementari, almeno per ora, sembrano gli stessi dello scorso turno.

Sotto, l'ala anteriore della presentazione della C39...

Alfa Romeo C39: ecco l'ala anteriore della presentazione che è stata completamente rivista Photo by: Alfa Romeo

Sul muso in prossimità dello sfogo dell'S-duct sono apparsi anche due flap che gli inglesi hanno soprannominato simili alle orecchie di Bunny...