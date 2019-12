Test F1 Abu Dhabi, Giorno 1: Bottas precede la Ferrari di Vettel

La prima giornata dei test Pirelli di Formula 1 ad Abu Dhabi si è conclusa con la Mercedes e la Ferrari davanti a tutti. Alla fine il più veloce è stato Valtteri Bottas, anche se va detto che il finlandese è uno dei pochi ad aver ottenuto la sua prestazione con pneumatici 2019.

Montando sulla sua W10 le gomme C4 di quest'anno, Bottas ha girato in 1'37"124, completando anche la bellezza di 138 giri, quindi la distanza di oltre due Gran Premi.

Dopo essersi avvicinato parecchio ad un paio d'ore dal termine, Sebastian Vettel non ha risposto all'ultima zampata del leader, fermandosi a 1'37"991 con gomme C5 2020. Dal canto suo, anche il ferrarista ha messo insieme 136 giri, nonostante un problema agli scarichi in mattinata ed una foratura nel finale provocata da un leggero contatto da Sergio Perez, quarto a fine giornata con la Racing Point.

Davanti al messicano si è inserito un ottimo Daniil Kvyat, bravo a portare la Toro Rosso in quarta posizione, a soli due decimi dalla Ferrari di Vettel con gomme C5 2020. Il russo ha completato 72 giri nel pomeriggio, dopo che in mattinata sulla STR14 aveva girato Sean Gelael, chiudendo con un ritardo di oltre quattro secondi dalla vetta.

Bisogna scorrere fino alla settima posizione invece per trovare la Red Bull di Max Verstappen, con il pilota olandese che ha completato la bellezza di ben 153 giri, quindi quasi 3 GP. Tra le altre cose, sembra che in mattinata abbia avuto di provare anche una nuova sospensione nell'ora "libera" a disposizione per la giornata.

In casa Renault c'è stato il debutto di Esteban Ocon, che ha completato solamente 77 giri con l'ottavo tempo. Il francese è stato rallentato da un problema legato alla posizione di guida, che lo ha tenuto a lungo ai box in tarda mattinata.

Infine, bisogna registrare il debutto di Roy Nissany sulla Williams, che però ha completato 41 giri nel pomeriggio (in mattinata aveva girato Russell) con riferimenti veramente alti. Basta pensare che paga un ritardo di circa 3" nei confronti di Gelael che lo precede.