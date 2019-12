Test F1 Abu Dhabi: Bottas al top, problema agli scarichi per Vettel

La prima giornata dei test Pirelli di Abu Dhabi è già entrata nel vivo, visto che ci sono ben tre ore di fuso orario a separarci dal tracciato di Yas Marina. La sessione è iniziata quando in Italia erano le 6 del mattino e al momento la Mercedes si conferma il riferimento.

Valtteri Bottas è stato il più veloce in 1'38"488, anche se i riferimenti sono decisamente alti rispetto a quelli che abbiamo visto nel corso del weekend di gara. Del resto, questi test non servono per cercare la prestazione, ma per trovare il feeling con le nuove gomme dell'azienda italiana per la prossima stagione.

Alle spalle del pilota della Mercedes c'è Sebastian Vettel, autore di 40 giri, ma fermato anche da un problema agli scarichi della sua Ferrari. Il tedesco al momento accusa un ritardo di circa otto decimi nei confronti del leader, ma nel pomeriggio dovrebbe tornare regolarmente in pista.

Terzo tempo per la McLaren di Lando Norris, l'ultimo ad essere sceso sotto al muro dell'1'40" con la sua McLaren. Solamente sesto invece Max Verstappen, nonostante con la sua Red Bull sia stato tra i più attivi della mattinata con i suoi 60 giri. Solamente Valtteri Bottas ha girato di più a quota 62.

Nelle retrovie, bisogna segnalare poi il debutto di Esteban Ocon sulla Renault: il francese è accreditato dell'ottava posizione in 1'41"063, con 35 giri all'attivo. Nella sua scia c'è poi Sean Gelael, che oggi è al volante della Toro Rosso.

Per il debutto di Roy Nissany sulla Williams invece bisognerà attendere il pomeriggio, visto che al momento sulla FW42 c'è George Russell, che domani invece sarà impegnato sulla Mercedes.