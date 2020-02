Test 2 Barcellona, Giorno 1: per l'Alfa Romeo inizia Kubica

Dopo qualche giorno per riprendere fiato dopo il primo trittico di giornate che hanno composto il Test 1 pre-stagionale di F1, oggi i motori tornano a rombare al Montmelo di Barcellona perché scatta il secondo e ultimo test invernale.

Si tratta dell'ultima opportunità per team e piloti di prepararsi in vista del debutto stagionale che avverrà a Melbourne, in Australia. Di seguito vi proponiamo la line up di questa prima giornata dei Test 2 che vedrà praticamente tutti i team schierare i 2 piloti titolari.

Uniche eccezioni la Haas F1, che impiegherà solo Romain Grosjean, e l'Alfa Romeo, che utilizzerà sì 2 piloti, ma uno di questi non è titolare: si tratta di Robert Kubica, terzo pilota e tester del team che ha sede a Hinwil.

Il polacco, dunque, girerà nella sessione d'apertura della mattina proprio come ha fatto la settimana scorsa, per poi cedere il volante della C39 a Kimi Raikkonen.

In casa Ferrari, questa volta aprirà la giornata Sebastian Vettel, per poi lasciare spazio a Charles Leclerc. Mercedes in pista al mattino con Valtteri Bottas, mentre al pomeriggio sarà il turno del 6 volte iridato Lewis Hamilton.

Test 2 - F1 2020: line up Piloti Giorno 1