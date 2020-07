Tecnica F1: ecco chi favorirà il taglio del fondo nel 2021

Il taglio del fondo che è stato deciso dal Consiglio Mondiale della FIA avrà degli effetti importanti sulle prestazioni delle monoposto 2020 che dovranno correre il mondiale del prossimo anno.

Il provvedimento è stato adottato per ridurre il carico aerodinamico, specie nel retrotreno, per consentire alla Pirelli di mantenere per il terzo anno di seguito le stesse gomme.

Il timore, più che giustificato, dei chief designer era quello che l’incremento della downforce da una stagione all’altra potesse portare al limite la resistenza degli pneumatici.

È stato varato, quindi, un intervento che elimina i binari e gli slot verso il bordo di uscita del pavimento, ed è stato definita una riduzione del fondo davanti alle ruote posteriori che come effetto avrà la scomparsa della “minigonna pneumatica” che oggi permette di sigillare la parte inferiore delle vetture all’asfalto incrementando l’effetto Venturi e la spinta verticale.

Non dovremo sorprenderci, dunque, se vedremo dei cambiamenti nelle prestazioni delle F1 del prossimo anno che potrebbero portare anche a diversi valori in pista. Qualcuno sarà obbligato a scaricare anche l’ala anteriore nella speranza di trovare un buon bilanciamento aerodinamico.

Chi oggi punta sull’assetto Rake più spinto (Red Bull Racing e Ferrari) potrebbero risentirne, mentre la Mercedes W11 che è più sensibile a mantenere un’altezza da terra costante, potrebbe accusare meno problemi nel ritrovare un buon equilibrio con una minore perdita di efficienza.

Nell’animazione di Giorgio Piola è possibile analizzare quali saranno i cambiamenti sul fondo delle monoposto 2021.