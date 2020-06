Svolta Mercedes: arriva la MGU-H sulle vetture stradali

La MGU-H, ovvero il convertitore dei gas di scarico in energia elettrica, si è dimostrato l'elemento più impegnativo da progettare sulle power unit turbo ibride quando queste sono sbarcate in F1 nel 2014.

I mal di testa generati da questa tecnologia, insieme ai costi annessi per cercare di risolvere i problemi di prestazioni e di affidabilità, hanno portato diversi costruttori a proporre di eliminarla più a lungo termine.

Ma la Mercedes, che ha vinto ognuno dei campionati disputati nell'era ibrida, ha discusso a lungo sui benefici che questa tecnologia avrebbe potuto portare all'industria automobilistica e ora lo sta dimostrando, visto che a breve sarà sulle sue vetture stradale della gamma AMG-Mercedes.

Tobias Moers, presidente del consiglio d'amministrazione di Mercedes-AMG, ha detto: "Abbiamo definito chiaramente i nostri obiettivi per un futuro più elettrificato. Per raggiungerli, ci affidiamo a delle componenti altamente innovative".

"Con questa mossa completiamo la nostra tecnologia modulare e la adattiamo alle nostre esigenze di performance. Questo rappresenta un esempio del trasferimento della tecnologia dalla Formula 1 alla strada, qualcosa con cui porteremo i nostri motori turbo ad un altro livello".

L'idea di base della versione stradale della MGU-H non è quella di aumentare le prestazioni attraverso l'erogazione di potenza extra, come accade anche in F1, ma di contribuire a migliorare i tempi di risposta del motore, riducendo il lag del turbo.

L'utilizzo sulla vettura stradale dovrebbe migliorare i tempi di risposta dell'acceleratore e migliorare le sensazioni di guida, garantendo anche una coppia maggiore ai bassi regimi di rotazione del motore.

Negli ultimi anni ci sono stati diversi momenti in cui i motoristi di F1 hanno discusso di eliminare la MGU-H, come tentativo di rendere più semplici le power unit ed attirare nuovi concorrenti.

Tuttavia, la quantità di potenza erogata dalla MGU-H costringerebbe a modificare drasticamente il concetto dei motori a basso consumo utilizzati oggi in Formula 1 nel tentativo di bilanciare questa perdita. Inoltre, significherebbe gettare via tutte le conoscenze e gli investimenti che sono stati fatti in questo settore.

L'anno scorso, il responsabile dei motori della Mercedes, Andy Cowell, ha chiarito che perdere la MGU-H sarebbe stato un passo indietro per la F1.

"La MGU-H è stata incolpata per la mancanza di rumore e per l'elevata complessità" ha detto a Motorsport.com. "Tuttavia, ci sono quattro aziende che lo hanno fatto funzionare".

"Per compensare la differenza di potenza, dovremmo aumentare la portata del carburante e sarebbe un passo indietro. Non sarebbe un progresso. Se si pensa a tutto il lavoro che abbiamo fatto, sarebbe un passo indietro".