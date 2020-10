Stroll svela: "Ho avuto il COVID, ma a Portimao corro!"

Il malessere che ha costretto Lance Stroll a saltare il Gran Premio dell'Eifel al Nurburgring poco meno di 2 settimane or sono non è stato un semplice problema di stomaco, ma ben altro. Ad annunciarlo è stato lo stesso pilota canadese tramite un post - una storia - sul proprio canale ufficiale di Instagram.

Stroll ha ammesso di essere risultato positivo al COVID-19 nella sera di domenica, una volta rientrato a casa dal Nurburgring. Per questo motivo è rimasto in isolamento per 10 giorni come previsto dal protocollo sanitario imposto dalla FIA.

"Voglio solo rendere noto che recentemente sono risultato positivo al COVID-19 dopo il Gran Premio dell'Eifel. Mi sento bene, sono al 100% e lo sono sin da quando sono risultato negativo al tampone", ha dichiarato Stroll.

"Voglio raccontare ciò che è successo. Sono arrivato al Nurburgring dopo essere risultato negativo al tampone nei test sanitari pre-gara".

"Sabato mattina ho iniziato a sentirmi poco bene e mi sono svegliato con lo stomaco sotto sopra. Ho seguito il protocollo FIA e mi sono isolato nel mio motorhome, senza poi rientrare nel paddock. Non stavo bene e non potevo correre, così sono tornato a casa domenica mattina. Una volta arrivato mi sono sottoposto a un nuovo tampone".

"Il giorno seguente sono risultato positivo al COVID, dunque sono rimasto a casa isolato per 10 giorni. Fortunatamente i miei sintomi sono stati piuttosto lievi".

Al Nurburgring la Racing Point ha schierato Nico Hulkenberg al posto del debilitato Stroll. Ora però il canadese ha dichiarato di essere pronto a tornare al volante della sua RP20 dopo aver fatto nuovamente il tampone ed essere risultato negativo. Per questo motivo Stroll correrà regolarmente a Portimao.

"Sono stato sottoposto nuovamente al tampone lunedì di questa settimana e il mio risultato è negativo. Sono in grande forma e non vedo l'ora di tornare con il team a gareggiare in Portogallo".